Стала известна причина массовой драки цыган в Уфе

По версии телеграм-канала Mash Batash, двое парней повздорили из-за высказываний об одном из родственников. Инициатор конфликта нелицеприятно высказался в адрес дяди и его семьи. Через некоторое время во двор на улице Ушакова прибыли родственники с обеих сторон конфликта. Перебранка закончилась лишь с приездом полиции.