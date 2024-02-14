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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Массовая драка цыган в Уфе произошла из-за родственников

Стала известна причина массовой драки цыган в Уфе

14 февраля 2024, 08:29
Фото: 1MI

Массовая драка цыган в Уфе произошла из-за родственников

Горячие головы повздорили на основе неприязни.

Стала известна причина массовой потасовки на севере Уфы. Конфликт начался из-за ругани двоих парней.

Напомним, инцидент произошёл в Черниковке на улице Ушакова. Возле подъезда жилого дома группа молодых людей устроила разборки, попавшие в в объектив камеры.

Массовая драка цыган произошла у известного дома в Уфе
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По версии телеграм-канала Mash Batash, двое парней повздорили из-за высказываний об одном из родственников. Инициатор конфликта нелицеприятно высказался в адрес дяди и его семьи. Через некоторое время во двор на улице Ушакова прибыли родственники с обеих сторон конфликта. Перебранка закончилась лишь с приездом полиции.

Судя по всему, никто не пострадал, скорую помощь не вызывали.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Черниковка
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