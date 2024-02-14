Стала известна причина массовой драки цыган в Уфе

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Стала известна причина массовой потасовки на севере Уфы. Конфликт начался из-за ругани двоих парней.
Напомним, инцидент произошёл в Черниковке на улице Ушакова. Возле подъезда жилого дома группа молодых людей устроила разборки, попавшие в в объектив камеры.
По версии телеграм-канала Mash Batash, двое парней повздорили из-за высказываний об одном из родственников. Инициатор конфликта нелицеприятно высказался в адрес дяди и его семьи. Через некоторое время во двор на улице Ушакова прибыли родственники с обеих сторон конфликта. Перебранка закончилась лишь с приездом полиции.
Судя по всему, никто не пострадал, скорую помощь не вызывали.