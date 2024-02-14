mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Мэр Ратмир Мавлиев рассказал, что Уфа будет в порядке спустя «немного времени»

Немного времени. Ратмир Мавлиев рассказал о снегоуборке

14 февраля 2024, 06:16

Мэр Ратмир Мавлиев рассказал, что Уфа будет в порядке спустя «немного времени»

Чиновник совершал утренний объезд города.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев совершил утренний объезд города. По его словам, коммунальные службы города были заняты устранением последствий снегопадов.

В уборке улиц было задействовано 300 единиц коммунальной техники. В общей сложности к утру было вывезено 31 тыс кубометров снега. По мнению Ратмира Мавлиева, причина заснеженности дорог, тротуаров и дворов — в большом количестве осадков. Мэр подчеркнул, что «выпало 90% от месячной нормы [осадков]». За какой период выпало столько снега, градоначальник не уточнил.

— Работало 300 единиц коммунальной техники, вывезли 31 тыс кубометров снега. Снегоплавильная станция продолжает работает. Немного времени, и Уфа будет в порядке. — Р. Мавлиев.

Вчера произошёл комичный случай с участием уфимских чиновников — в ответ на жалобу жителя они отчитались об уборке снега, прикрепив фотографию с другой улицы.

Уфимские чиновники отчитались об уборке снега фото, сделанным на другой улице
Узнать подробнее
#Общество#Город#Уфа#Дороги#Снег#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Ратмир Мавлиев
Подпишитесь
Чиновников в Башкирии вновь предлагают освободить от ответственности за коррупцию
Сегодня, 07:44
Жители Уфы в меньше всего склонны считать виновным в транспортном хаосе наследие СССР
Сегодня, 05:56
Уфимцы «отдали» мошенникам 1,4 млрд рублей
Вчера, 14:51
«Золотому гаишнику» Башкирии продлили арест в СИЗО до весны
Вчера, 17:02
Священника хотят лишить сана из-за критики церкви в Башкирии
Вчера, 16:09