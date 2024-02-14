Немного времени. Ратмир Мавлиев рассказал о снегоуборке

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев совершил утренний объезд города. По его словам, коммунальные службы города были заняты устранением последствий снегопадов.
В уборке улиц было задействовано 300 единиц коммунальной техники. В общей сложности к утру было вывезено 31 тыс кубометров снега. По мнению Ратмира Мавлиева, причина заснеженности дорог, тротуаров и дворов — в большом количестве осадков. Мэр подчеркнул, что «выпало 90% от месячной нормы [осадков]». За какой период выпало столько снега, градоначальник не уточнил.
— Работало 300 единиц коммунальной техники, вывезли 31 тыс кубометров снега. Снегоплавильная станция продолжает работает. Немного времени, и Уфа будет в порядке. — Р. Мавлиев.
Вчера произошёл комичный случай с участием уфимских чиновников — в ответ на жалобу жителя они отчитались об уборке снега, прикрепив фотографию с другой улицы.