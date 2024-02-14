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Posted 14 февраля 2024, 06:16

Published 14 февраля 2024, 06:16

Modified 14 февраля 2024, 06:18

Updated 14 февраля 2024, 06:18

Немного времени. Ратмир Мавлиев рассказал о снегоуборке

14 февраля 2024, 06:16

Мэр Ратмир Мавлиев рассказал, что Уфа будет в порядке спустя «немного времени»

Чиновник совершал утренний объезд города.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев совершил утренний объезд города. По его словам, коммунальные службы города были заняты устранением последствий снегопадов.

В уборке улиц было задействовано 300 единиц коммунальной техники. В общей сложности к утру было вывезено 31 тыс кубометров снега. По мнению Ратмира Мавлиева, причина заснеженности дорог, тротуаров и дворов — в большом количестве осадков. Мэр подчеркнул, что «выпало 90% от месячной нормы [осадков]». За какой период выпало столько снега, градоначальник не уточнил.

— Работало 300 единиц коммунальной техники, вывезли 31 тыс кубометров снега. Снегоплавильная станция продолжает работает. Немного времени, и Уфа будет в порядке. — Р. Мавлиев.

Вчера произошёл комичный случай с участием уфимских чиновников — в ответ на жалобу жителя они отчитались об уборке снега, прикрепив фотографию с другой улицы.

Уфимские чиновники отчитались об уборке снега фото, сделанным на другой улице
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#Общество#Город#Уфа#Дороги#Снег#Новости Башкирии#Ратмир Мавлиев
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