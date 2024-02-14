Немного времени. Ратмир Мавлиев рассказал о снегоуборке

В уборке улиц было задействовано 300 единиц коммунальной техники. В общей сложности к утру было вывезено 31 тыс кубометров снега. По мнению Ратмира Мавлиева, причина заснеженности дорог, тротуаров и дворов — в большом количестве осадков. Мэр подчеркнул, что «выпало 90% от месячной нормы [осадков]». За какой период выпало столько снега, градоначальник не уточнил.