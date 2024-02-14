Методички из минфина: дотационным районам Башкирии навяжут новые бюджетные правила

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Министерство финансов Башкирии подготовило проект постановления о соглашениях «по социально-экономическому развитию и оздоровлению» некоторых районов и городов Башкирии. По новым правилам, главы администраций должны будут принять меры по увеличению доходов в бюджет и согласовывать с ведомством принятие решения о бюджете района или города на новый период. Проект постановления и пояснительная записка опубликованы на сайте минфина, об этом сообщает «РБК-Уфа».
Минфин считает, что главы администраций должны будут подписывать соглашения для стабилизации бюджетов муниципалитетов, которые более, чем на 50% пополняются за счёт дотаций из республиканской казны. В случае, если главы письменно отказываются от подписания соглашений, то районы и города лишаются дотаций в полном объёме.
В соглашениях прописаны новые обязательства местных чиновников. Они должны принять меры для прироста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет. Проекты решения о районном/городском бюджете на новый финансовый год должны направляться главой администрации для согласования в министерство финансов. В документе должны быть прописаны доходы по видам, расходы, дефицит или профицит, источники финансирования дефицита, программа заимствований, верхний предел муниципального долга с учётом «дорожной карты» по оптимизации расходов и сокращению «нерезультативных расходов», способы увеличения доходов за счёт собственных резервов. Решение о бюджете не может быть принято без учёта рекомендаций минфина. Также должны согласовываться все изменения в муниципальный бюджет.
Чтобы исполнить требования ведомства, главы администраций должны будут актуализировать меры по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет, пеням, штрафам, обеспечению сокращения дебиторской задолженности. Но минфин уточняет, что зарплата бюджетников, получающих зарплату от местной казны, не должна идти на сокращение расходов. Также должны обеспечиваться в полном объёме расходы на работников местного самоуправления и муниципальных учреждений. На первое число каждого месяца у муниципалитета не должно иметься задолженности по оплате труда, страховых взносов и мерам соцподдержки.
Каждый месяц администрация района или города должна будет предоставлять граждан информацию об исполнении бюджета на своём сайте.