Методички из минфина: дотационным районам Башкирии навяжут новые бюджетные правила

В соглашениях прописаны новые обязательства местных чиновников. Они должны принять меры для прироста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет. Проекты решения о районном/городском бюджете на новый финансовый год должны направляться главой администрации для согласования в министерство финансов. В документе должны быть прописаны доходы по видам, расходы, дефицит или профицит, источники финансирования дефицита, программа заимствований, верхний предел муниципального долга с учётом «дорожной карты» по оптимизации расходов и сокращению «нерезультативных расходов», способы увеличения доходов за счёт собственных резервов. Решение о бюджете не может быть принято без учёта рекомендаций минфина. Также должны согласовываться все изменения в муниципальный бюджет.