mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Голливуд подсел на лекарства против диабета для борьбы с лишним весом

Голливуд подсел на лекарства против диабета для борьбы с лишним весом

14 февраля 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney
Во время церемонии вручения премии «Грэмми» одной из главных тем стало резкое изменение внешности голливудских звезд, которые появились на красной дорожке. Еще несколько месяцев назад они имели лишний вес, а теперь демонстрируют весьма подтянутые фигуры.

Как передает newia.ru, секрет похудения американских знаменитостей заключается не в отказе от еды или интенсивных занятиях в спортзале, а в использовании препарата для лечения сахарного диабета второго типа. Об этом впервые рассказал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

По словам миллиардера, инъекции этого лекарства помогают ему поддерживать хорошую физическую форму.

Детский эндокринолог Оксана Михалева объяснила, что речь идет о препарате, содержащем пептид-1 (ГПП-1). Его используют люди с сахарным диабетом для снижения уровня сахара в крови после приема пищи. Оказалось, что у людей, не страдающих диабетом, этот препарат способен увеличивать калорийный расход на переваривание пищи и подавлять аппетит.

Следует отметить, что ранее была опубликована информация о том, что похудение с помощью лекарств для диабетиков может представлять угрозу для здоровья.

Подпишитесь
Чиновников в Башкирии вновь предлагают освободить от ответственности за коррупцию
Сегодня, 07:44
Жители Уфы в меньше всего склонны считать виновным в транспортном хаосе наследие СССР
Сегодня, 05:56
Немного времени. Ратмир Мавлиев рассказал о снегоуборке
Сегодня, 06:16
Уфимцы «отдали» мошенникам 1,4 млрд рублей
Вчера, 14:51
«Золотому гаишнику» Башкирии продлили арест в СИЗО до весны
Вчера, 17:02
Священника хотят лишить сана из-за критики церкви в Башкирии
Вчера, 16:09