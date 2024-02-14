Голливуд подсел на лекарства против диабета для борьбы с лишним весом

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Как передает newia.ru, секрет похудения американских знаменитостей заключается не в отказе от еды или интенсивных занятиях в спортзале, а в использовании препарата для лечения сахарного диабета второго типа. Об этом впервые рассказал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.
По словам миллиардера, инъекции этого лекарства помогают ему поддерживать хорошую физическую форму.
Детский эндокринолог Оксана Михалева объяснила, что речь идет о препарате, содержащем пептид-1 (ГПП-1). Его используют люди с сахарным диабетом для снижения уровня сахара в крови после приема пищи. Оказалось, что у людей, не страдающих диабетом, этот препарат способен увеличивать калорийный расход на переваривание пищи и подавлять аппетит.
Следует отметить, что ранее была опубликована информация о том, что похудение с помощью лекарств для диабетиков может представлять угрозу для здоровья.