Голливуд подсел на лекарства против диабета для борьбы с лишним весом

Детский эндокринолог Оксана Михалева объяснила, что речь идет о препарате, содержащем пептид-1 (ГПП-1). Его используют люди с сахарным диабетом для снижения уровня сахара в крови после приема пищи. Оказалось, что у людей, не страдающих диабетом, этот препарат способен увеличивать калорийный расход на переваривание пищи и подавлять аппетит.