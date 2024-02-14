Чиновников в Башкирии вновь предлагают освободить от ответственности за коррупцию

Mkset.ru ознакомился с законопроектом. Речь идёт о «дисциплинарной ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей» (проект закона «О внесении изменений в статью 14 Закона Республики Башкортостан „О противодействии коррупции в Республике Башкортостан“»). Не зависящими обстоятельствами признаются «чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства», которых «нельзя было ожидать или избежать либо которое нельзя было преодолеть». К подобным обстоятельствам законотворцы предлагают отнести землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, массовые заболевания (эпидемия), забастовки, военные действия, теракты, запретительные меры, принимаемые госорганами (в том числе иностранных государств) и органами местного самоуправления.