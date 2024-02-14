Чиновников в Башкирии вновь предлагают освободить от ответственности за коррупцию

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Муниципальные депутаты и чиновники могут быть освобождены от ответственности за коррупцию. Об этом сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на Госсобрание — Курултай Республики Башкортостан. Для этого будет введена классификация, благодаря которой служащие могут доказать, что преступление совершено в форс-мажорных обстоятельствах или из-за санкционного давления.
Ранее комитет по государственному строительству и местному самоуправлению выдвинул законопроект об освобождении от антикоррупционных ограничений депутатов Курултая и чиновников регионального уровня. «Обстоятельствами непреодолимой силы» назывались стихийные бедствия, военные действия, забастовки, теракты и санкции.
По сравнению с декабрьским документом, в нынешнем проекте предлагается такие же меры принять для муниципальных служащих и депутатов — на уровне городского округа, муниципального района, поселения. В «РБК-Уфа» сообщают, что законопроект выдвигается для приведения нормативных актов о местном самоуправлении в соответствии с региональным и федеральным законодательством.
Mkset.ru ознакомился с законопроектом. Речь идёт о «дисциплинарной ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей» (проект закона «О внесении изменений в статью 14 Закона Республики Башкортостан „О противодействии коррупции в Республике Башкортостан“»). Не зависящими обстоятельствами признаются «чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства», которых «нельзя было ожидать или избежать либо которое нельзя было преодолеть». К подобным обстоятельствам законотворцы предлагают отнести землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, массовые заболевания (эпидемия), забастовки, военные действия, теракты, запретительные меры, принимаемые госорганами (в том числе иностранных государств) и органами местного самоуправления.
Секретариат Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан рассмотрел законопроект и не нашёл в нём «коррупциогенных факторов», а также решил, что он соответствует Конституции Республики Башкортостан и федеральным законам. Текст законопроекта подан на ознакомление спикеру парламента Константину Толкачёву.
Ранее мы писали о том, что минфин собирается ввести ограничения на бюджетную политику органов самоуправления. Для того, чтобы получать дотации из республиканской казны, главы администраций должны будут увеличить поступления в бюджет за счёт налогов и других доходов, а также оптимизировать расходы.