Арку на старом бельском мосту в Уфе снесут весной

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
После ввода объекта в эксплуатацию водителям будут доступны 11 полос для движения. На данный момент все пролетные строения заменены, выяснил «Башинформ».
В процессе обследования старого арочного моста обнаружились дефекты существующих опор. В марте рабочие хотят демонтировать арку там — работы затянутся на 2-3 месяца. В результате конструкция будет заменена на такую же, но новую.
При создании проектных документов разработчики могли не учитывать арку. Однако решено сохранить архитектурный облик судоходного строения. Полное окончание капремонта запланировано на третий квартал будущего года.
Напомним, что в планах властей было закончить реконструкцию к дню празднования 450-летия Уфы. Два года назад строение было изношено более, чем на половину.