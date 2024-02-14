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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Арку на старом бельском мосту в Уфе снесут весной

Арку на старом бельском мосту в Уфе снесут весной

14 февраля 2024, 13:32
Фото: Администрация Уфы
В Уфе все еще идет капитальный ремонт старого арочного моста через реку Белую. На работы выделялись около 5 млн рублей. Демонтаж арки начнется в марте.

После ввода объекта в эксплуатацию водителям будут доступны 11 полос для движения. На данный момент все пролетные строения заменены, выяснил «Башинформ».

В процессе обследования старого арочного моста обнаружились дефекты существующих опор. В марте рабочие хотят демонтировать арку там — работы затянутся на 2-3 месяца. В результате конструкция будет заменена на такую же, но новую.

При создании проектных документов разработчики могли не учитывать арку. Однако решено сохранить архитектурный облик судоходного строения. Полное окончание капремонта запланировано на третий квартал будущего года.

Напомним, что в планах властей было закончить реконструкцию к дню празднования 450-летия Уфы. Два года назад строение было изношено более, чем на половину.

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#Общество#Уфа#Реконструкция#Мост#Снос#Марина Шорина
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