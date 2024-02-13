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Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Врач Хухрев поделился советами о правильном измерении давления

Врач Хухрев поделился советами о правильном измерении давления

13 февраля 2024, 14:41
Фото: 1MI
Терапевт Алексей Хухрев отметил, что часто процедура проводится неправильно, в результате чего получаются ошибочные показатели.

Врач не рекомендует проводить несколько измерений на одной руке и брать среднее значение. Это может привести к искажению результатов из-за повышения давления при каждом последующем измерении, пишут «Известия».

Хухрев предложил измерять давление только один раз на одной руке, в спокойном состоянии, в одно и то же время. Если возникают сомнения, можно измерить давление второй раз, но уже на другой руке.

Врач также отметил, что стоит доверять измерениям с более высокими значениями, так как это позволяет увидеть более реальную картину изменений в организме.

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