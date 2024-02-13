Врач Хухрев поделился советами о правильном измерении давления

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Врач не рекомендует проводить несколько измерений на одной руке и брать среднее значение. Это может привести к искажению результатов из-за повышения давления при каждом последующем измерении, пишут «Известия».
Хухрев предложил измерять давление только один раз на одной руке, в спокойном состоянии, в одно и то же время. Если возникают сомнения, можно измерить давление второй раз, но уже на другой руке.
Врач также отметил, что стоит доверять измерениям с более высокими значениями, так как это позволяет увидеть более реальную картину изменений в организме.