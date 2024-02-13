В Уфе иномарка снесла ларёк возле «Пятёрочки»

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В Затоне легковой автомобиль выехал с проезжей части и врезался в пекарню. Об это сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.
ДТП произошло на улице Ахметова в Затоне. Автомобиль Hyundai Creta снёс входную группу и остановился перед кассой заведения общепита. К счастью, посетителей в пекарне в это время не было, никто не пострадал.
Момент происшествия попал в объектив камеры видеонаблюдения.
На данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.