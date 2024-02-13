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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:34

Корейский автомобиль въехал в пекарню в Уфе

В Уфе иномарка снесла ларёк возле «Пятёрочки»

13 февраля 2024, 07:32
Фото: Госавтоинспекция Уфы

Корейский автомобиль въехал в пекарню в Уфе

Эпизод случился утром в микрорайоне Затон.

В Затоне легковой автомобиль выехал с проезжей части и врезался в пекарню. Об это сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.

ДТП произошло на улице Ахметова в Затоне. Автомобиль Hyundai Creta снёс входную группу и остановился перед кассой заведения общепита. К счастью, посетителей в пекарне в это время не было, никто не пострадал.

Момент происшествия попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Видео: Госавтоинспекция Уфы

На данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

#Город#Видео#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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