Уфимские чиновники отчитались об уборке снега фото, сделанным на другой улице

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Житель Уфы оставил заявку на уборку от снега улицы Кирзаводской на интерактивной карте «Уфа снежная». Спустя несколько дней он решил проверить статус заявки и обнаружил, что чиновники, отчитываясь о проведенных мероприятиях, прикрепили одно и то же фото ко всем оставленным на карте заявкам. Причем на фото запечатлена другая улица, а Кирзавосдкую, по словам мужчины, так и не расчистили.
В администрации Ленинского района заявили, что механизированную уборку снега на ул. Кирзаводской проводили как минимум трижды — 21 декабря, 5 января и 9 февраля. Помимо этого, чиновники сообщили, что для закрытия заявок на карте можно использовать одну и ту же фотографию, сделанную на данном участке.
Уфимец предоставил телеканалу актуальное фото улицы Кирзаводской. В администрации же отметили, что она «не имеет привязки к местности».
Примечательно, что схожие с этими обвинения уже звучал в адрес чиновников. В январе городские власти Уфы столкнулись с обвинениями в использовании старых снимков для доказательства эффективности снегоочистительных работ. О несоответствиях заявили жители Кировского района.