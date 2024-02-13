Уфимские чиновники отчитались об уборке снега фото, сделанным на другой улице

Житель Уфы оставил заявку на уборку от снега улицы Кирзаводской на интерактивной карте «Уфа снежная». Спустя несколько дней он решил проверить статус заявки и обнаружил, что чиновники, отчитываясь о проведенных мероприятиях, прикрепили одно и то же фото ко всем оставленным на карте заявкам. Причем на фото запечатлена другая улица, а Кирзавосдкую, по словам мужчины, так и не расчистили.