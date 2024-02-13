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Уфимские чиновники отчитались об уборке снега фото, сделанным на другой улице

Уфимские чиновники отчитались об уборке снега фото, сделанным на другой улице

13 февраля 2024, 10:10
Фото: 1MI
Об этом сообщает телеканал UTV со ссылкой на местного жителя.

Житель Уфы оставил заявку на уборку от снега улицы Кирзаводской на интерактивной карте «Уфа снежная». Спустя несколько дней он решил проверить статус заявки и обнаружил, что чиновники, отчитываясь о проведенных мероприятиях, прикрепили одно и то же фото ко всем оставленным на карте заявкам. Причем на фото запечатлена другая улица, а Кирзавосдкую, по словам мужчины, так и не расчистили.

Чиновники отчитались о проведении уборки фотографиями с другой улицыЧиновники отчитались о проведении уборки фотографиями с другой улицы
Чиновники отчитались о проведении уборки фотографиями с другой улицы
Фото: UTV

В администрации Ленинского района заявили, что механизированную уборку снега на ул. Кирзаводской проводили как минимум трижды — 21 декабря, 5 января и 9 февраля. Помимо этого, чиновники сообщили, что для закрытия заявок на карте можно использовать одну и ту же фотографию, сделанную на данном участке.

Уфимец предоставил телеканалу актуальное фото улицы Кирзаводской. В администрации же отметили, что она «не имеет привязки к местности».

Примечательно, что схожие с этими обвинения уже звучал в адрес чиновников. В январе городские власти Уфы столкнулись с обвинениями в использовании старых снимков для доказательства эффективности снегоочистительных работ. О несоответствиях заявили жители Кировского района.

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#Общество#Город#Снег#Уборка снега#Новости Уфы#Снегоуборочная техника#Администрация#Азамат Нухов
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