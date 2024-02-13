Россияне отказываются от новых китайских кроссоверов в пользу подержанных «японцев»

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Среди россиян уже не первый год бытует мнение о том, что если какая-то вещь сделана в Китае — она заведомо низкого качества и предпочтение стоит отдать чему-то другому. Стоит отметить, что данное мнение сложилось небезосновательно: сумки и обувь, которые готовы треснуть по швам после первого же попадания под дождь, ненадежная бытовая техника из дешевых материалов. Если же речь идет о таком технически сложном устройстве, как автомобиль, то тут и говорить нечего, не то что его выбрать.
Специалисты сегодня, однако, уверяют в следующем: подавляющее большинство бракованных товаров из Поднебесной собирается «на коленке в гараже», а вот продукция с официальных фабрик очень даже ничего. Отсюда следует, что поставляемые в Россию китайские автомобили вполне способны составить конкуренцию машинам производителей из других стран. Какие же у них преимущества и какой автомобиль выбрать? Рассказывает newia.ru.
Chery, Geely, Haval, Zotye — эти марки китайского автопрома российскому потребителю известны уже достаточно хорошо. У них довольно демократичная стоимость по сравнению с европейскими, японскими или корейскими машинами, стильный дизайн кузова с хромированными вставками, а «начинка» — качественная и современная, так что такой автомобиль вполне можно выбрать для поездок по городу и не только.
В частности, почти в каждом из этих авто имеются климат- и круиз-контроль, возможность доступа в салон без ключа, различные электронные ассистенты, круговой обзор с помощью специальных камер, система слежения за мертвыми зонами и другие функции, значительно упрощающие жизнь водителю. Если вы цените комфорт, то смело можно выбирать китайское авто.
Кроме того, у китайских автомобилей длительный гарантийный срок. Какой же? Гарантийное обслуживание у большинства машин распространяется на пять лет или пробег до 150 тысяч километров — что раньше наступит. И это еще один аргумент в пользу того, чтобы выбрать автомобиль производства КНР.
Однако же у китайских машин есть и минусы. К ним, например, можно отнести посредственное качество материалов, используемых в оформлении салона и декоре кузова. Кроме того, со временем китайские авто теряют в цене больше по сравнению с конкурентами из других стран.
Например, если какой-нибудь «европеец» или «японец» за год дешевеет в среднем на 8−10%, то китайское авто за тот же период потеряет в цене 12−15% от начальной стоимости. Да и ликвидность «китайцев» на вторичном рынке ниже, чем у тех же японских или корейских авто. Этот факт тоже стоит учитывать при выборе авто.