Россияне отказываются от новых китайских кроссоверов в пользу подержанных «японцев»

Среди россиян уже не первый год бытует мнение о том, что если какая-то вещь сделана в Китае — она заведомо низкого качества и предпочтение стоит отдать чему-то другому. Стоит отметить, что данное мнение сложилось небезосновательно: сумки и обувь, которые готовы треснуть по швам после первого же попадания под дождь, ненадежная бытовая техника из дешевых материалов. Если же речь идет о таком технически сложном устройстве, как автомобиль, то тут и говорить нечего, не то что его выбрать.