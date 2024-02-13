Массовая драка цыган произошла у известного дома в Уфе

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Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:19
В Уфе группа неизвестных мужчин устроила драку. Во дворе жилого дома по улице Ушакова собралось несколько десятков человек: наиболее активно в конфликте участвуют несколько мужчин, остальные наблюдают за происходящим. Предположительно речь идет конфликт завязался между несколькими представителями цыганской диаспоры.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Мы опубликуем его сразу после получения.
Примечательна локация, где произошли столкновения. Дом №64 по улице Ушакова известен тем, что в нем жила Земфира*. Несколькими годами ранее на фасаде дома появилось граффити с изображением знаменитой певицы.
* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.
Напомним, ранее массовая драка с применением оружия произошел в уфимской Черниковке. Шести участникам конфликта понадобилась помощь медиков. Отмечается, что у одного из участников драки сотрудники полиции изъяли травматический пистолет с патронами.