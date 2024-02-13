Массовая драка цыган произошла у известного дома в Уфе

В Уфе группа неизвестных мужчин устроила драку. Во дворе жилого дома по улице Ушакова собралось несколько десятков человек: наиболее активно в конфликте участвуют несколько мужчин, остальные наблюдают за происходящим. Предположительно речь идет конфликт завязался между несколькими представителями цыганской диаспоры.