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В Уфе произошла массовая драка цыган

Массовая драка цыган произошла у известного дома в Уфе

13 февраля 2024, 12:00
Фото: 1MI

В Уфе произошла массовая драка цыган

Видео с камер наружного наблюдения во дворе, где произошел инцидент, публикует телеканал UTV.

В Уфе группа неизвестных мужчин устроила драку. Во дворе жилого дома по улице Ушакова собралось несколько десятков человек: наиболее активно в конфликте участвуют несколько мужчин, остальные наблюдают за происходящим. Предположительно речь идет конфликт завязался между несколькими представителями цыганской диаспоры.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Мы опубликуем его сразу после получения.

Примечательна локация, где произошли столкновения. Дом №64 по улице Ушакова известен тем, что в нем жила Земфира*. Несколькими годами ранее на фасаде дома появилось граффити с изображением знаменитой певицы.

* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.

Напомним, ранее массовая драка с применением оружия произошел в уфимской Черниковке. Шести участникам конфликта понадобилась помощь медиков. Отмечается, что у одного из участников драки сотрудники полиции изъяли травматический пистолет с патронами.

В Уфе цыгане устроили массовую драку: известны подробности конфликта
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#Общество#Происшествия#Видео#Массовая драка#Новости Уфы#Азамат Нухов#МВД России
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