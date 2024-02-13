Горевший в прошлом году кинотеатр «Искра» в Уфе продадут за 120 млн рублей

По данным издания, часть здания кинотеатра — помещения площадью 1,2 тыс. кв. м с билетными кассами и залом IMAX на 347 мест — принадлежит компании «Лира». Оставшиеся 2,6 тыс. кв. м с несколькими залами находятся в собственности ООО «Флэйм». Помимо этого, покупатель также приобретет право аренды земельного участка площадью 4,5 тыс. кв. м.