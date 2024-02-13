Горевший в прошлом году кинотеатр «Искра» в Уфе продадут за 120 млн рублей

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
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Updated Сегодня, 12:52
Право на выкуп здания кинотеатра «Искра» в Уфе получила «Компания ГДК». На торгах она предложила за него 120 млн рублей. При этом начальная цена здания составляла 140 млн рублей.
По данным издания, часть здания кинотеатра — помещения площадью 1,2 тыс. кв. м с билетными кассами и залом IMAX на 347 мест — принадлежит компании «Лира». Оставшиеся 2,6 тыс. кв. м с несколькими залами находятся в собственности ООО «Флэйм». Помимо этого, покупатель также приобретет право аренды земельного участка площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кинокомплекс закрылся для посетителей в феврале 2021 года. Как сообщили в соцсетях «Искры», закрытие, в первую очередь, связано с пандемией, а также отсутствием громких релизов в киноиндустрии.
Владельцы кинотеатра неоднократно подчеркивали, что закрытие носит временный характер. Однако уже в октябре того года стало известно, что Арбитражный суд республики принял к рассмотрению дело о признании кинопрокатной организации ООО «Юниверсал», владеющей «Искра IMAX», банкротом.
В мае 2023 года в здании закрытого кинотеатра начался пожар, в результате которого пострадал пристрой и обшивка фасада здания.