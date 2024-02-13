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«Единая Россия» дала старт всероссийскому зимнему марафону «Сила России»

«Единая Россия» дала старт всероссийскому зимнему марафону «Сила России»

13 февраля 2024, 14:49
Фото: er.ru
«Единая Россия» организует мероприятия в рамках спортивного марафона «Сила России». Известные спортсмены будут проводить фестивали, конкурсы, мастер-классы и открытые тренировки.

О запуске марафона, который состоялся в Ханты-Мансийске, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Спортивные мероприятия будут продолжаться до 17 марта.

По словам Андрея Турчака, «Сила России» — один из самых молодых проектов партии. В 2023 году «Единая Россия» провела летний этап.

«Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон „Сила России“ будет проходить ежегодно», — прокомментировал Турчак.

Секретарь генсовета ЕР отметил, что развитию российского спорта особое внимание уделяет глава государства Владимир Путин. Президент поддерживает развитие массового спорта, а также спорта высших достижений. Сегодня в рамках федеральных программ открываются новые спортивные секции и объекты. В частности, это дворцы спорта. На сегодняшний день партия занимается реализацией проекта «Zа самбо» и открывает «Шахматные клубы Сергея Карякина» на базе штабов общественной поддержки в регионах. «Единая Россия» совместно с Правительством РФ работает над программой развития спорта и открытия спортивных объектов.

По словам председателя оргкомитета марафона «Сила России» Александра Карелина, зимнее событие включает в себя неделю спорта на коньках и неделю лыжного спорта. Помимо этого, в рамках марафона будут работать семейные и инклюзивные площадки.

Карелин рассказал, что более 200 000 участников летнего марафона смогли пообщаться с известными тренерами и спортсменами, а также определить для себя наиболее предпочтительные виды спорта. С зимним стартом будет также, считает председатель оргкомитета марафона.

Лыжные выходные от «Единой России» будут проходить 23–25 февраля 2024 года. Самое главное мероприятие этих выходных — фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова», участниками которого станут олимпийские чемпионы. Событие будет проходить в Московской области. Об этом сообщается на сайте партии ER.RU. С 26 февраля стартует неделя спорта на коньках, с 4 марта — неделя женского здоровья. Семейную спортивную Масленицу будут праздновать с 11 марта.

Стоит отметить, что в других субъектах уже прошли спортивные мероприятия, организованные ЕР. Например, в Ленобласти партия организовала открытую тренировку по следж-хоккею для участников спецоперации с инвалидностью. Тренировка по самбо для детей прошла в Донецкой народной республике, а в Луганской народной республике проводят массовое мероприятие под названием «Зарядка с чемпионом».

«В Республике Башкортостан всероссийский зимний спортивный марафон „Сила России“ стартует 13 февраля дружеским матчем между командой Уфимской любительской хоккейной лиги „Бетар“ и командой Ночной хоккейной лиги „Шурави“, объединившей ветеранов боевых действий Афганистана и СВО.

Мероприятия также запланированы на 70 площадках и будут проводиться в каждом муниципалитете в период с 13 февраля по 17 марта. Преимущественно это зимние виды спорта: лыжи, коньки, хоккей, биатлон. В рамках марафона также пройдут соревнования по волейболу и баскетболу. Кроме того, планируются занятия йогой, степ-аэробика, сдача норм ГТО, а завершится марафон семейными Масленицами.

Не остались в стороне и национальные виды спорта. Так, в Бурзянском районе состоятся «Зимние игры Урал Батыра» — фестиваль конно-саночных соревнований, в Давлеканово — футбол на снегу и квест-игра «Ауылпиада-2024», в Калтасинском районе — чемпионат по башкирскому многоборью «Байге».

Большинство площадок рассчитаны для посещения с детьми и предусматривают наличие доступной среды. Помним мы и о наших земляках старше 55 лет — для них мы также запланировали проведение спортивных мероприятий», — прокомментировал Яков Кугубаев, председатель Башкортостанского регионального совета сторонников партии «Единая Россия».

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