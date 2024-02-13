«Единая Россия» дала старт всероссийскому зимнему марафону «Сила России»

Секретарь генсовета ЕР отметил, что развитию российского спорта особое внимание уделяет глава государства Владимир Путин. Президент поддерживает развитие массового спорта, а также спорта высших достижений. Сегодня в рамках федеральных программ открываются новые спортивные секции и объекты. В частности, это дворцы спорта. На сегодняшний день партия занимается реализацией проекта «Zа самбо» и открывает «Шахматные клубы Сергея Карякина» на базе штабов общественной поддержки в регионах. «Единая Россия» совместно с Правительством РФ работает над программой развития спорта и открытия спортивных объектов.