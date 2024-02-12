Звезда башкирской эстрады попала в ДТП в соседнем регионе

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Певица Гульназ Асаева попала в ДТП в Татарстане. Дорожно-транспортное происшествие случилось, когда та двигалась в сторону города Кукмор.
По её словам, она ехала по своей полосе, как вдруг в один момент Toyota RAV4 резко вырулила вправо, не включив поворотник. Певица, не успев ничего предпринять из-за неожиданности, врезалась в иномарку.
«Ужас, как обухом по голове. Мы едем по своей полосе, и вдруг в один момент Toyota RAV4 резко выруливает вправо. Ни поворотник, ничего. Вообще с третьей или второй полосы повернул, и естественно, мы врезались в него, потому что не успели затормозить. Ладно хоть мы правы оказались. Что за люди бывают», — рассказала Асаева.
Предположительно в результате ДТП никто не пострадал. Сама певица сообщила, что направляется в Уфу.
Напомним, ранее Гульназ Асаева пожаловалась в соцсетях что не может ездить на Audi. Элитную иномарку в качестве подарка ей презентовал муж, однако певица осталась им недовольна и, по собственному признанию, ездит на такси.