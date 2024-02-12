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На метеостанции в Башкирии поселился пес Барбос

В Уфе появился пес-синоптик

12 февраля 2024, 05:15
Фото: 1MI

На метеостанции в Башкирии поселился пес Барбос

О необычном коллеге уфимских метеорологов рассказал и. о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Раньше Барбоса подкармливали на стройке неподалеку от станции, однако строители не так давно уехали и пес пришел на станцию, где и нашел свое новое пристанище. За год жизни там Барбос успел стать настоящим другом и помощником метеорологов.

Фото: Кирилл Первов/ Telegram
— На аэрологической станции Уфа-Дёма, пес Барбос не только охраняет станцию от непрошенных гостей, но и защищает оборудование станции от грызунов, — сообщил и. о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

К слову, по данным Башгидрометцентра, сегодня в республике ожидается ясная погода без осадков и умеренный ветром юго-восточного направления. Температура воздуха днем составит в среднем -8, -13°, местами до -18°.

Напомним, к пожарной части в селе Узытамак несколько месяцев назад прибежал котенок. Пожарные решили оставить себе, назвав его ласково — Дымок.

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#Общество#Новости Уфы#Собаки#Азамат Нухов#Прогноз синоптиков#Синоптики#Башгидрометцентр
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