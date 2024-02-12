В Башкирии посмертно наградили орденом Мужества мобилизованного, погибшего на СВО

Posted 12 февраля 2024, 09:56
Published 12 февраля 2024, 09:56
Modified 12 февраля 2024, 09:58
Updated 12 февраля 2024, 09:58
В Баймакском районе проводили в последний путь Фирзана Тулубаева, погибшего на СВО. Об этом сообщили глава районной администрации Фанис Аминев.
По словам чиновника, Фирзана Тулубаева призвали на СВО по мобилизации. Церемония прощания с ним прошла 9 февраля, на траурный митинг приехал глава района. Он высказал слова соболезнования родственникам погибшего и родителям Фирзана.
Также известно, что Фирзану Тулубаеву в марте должно было исполниться 34 года. Он удостоен орден Мужества посмертно.
Вчера стало известно, что в Хайбуллинском районе похоронили военнослужащего, который был командиром взвода.