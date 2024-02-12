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Posted 12 февраля 2024, 09:56

Published 12 февраля 2024, 09:56

Modified 12 февраля 2024, 09:58

Updated 12 февраля 2024, 09:58

В Башкирии посмертно наградили орденом Мужества мобилизованного, погибшего на СВО

12 февраля 2024, 09:56

В Башкирии похоронили мобилизованного, погибшего на СВО

Мужчину скоро должно было исполниться 34 года.

В Баймакском районе проводили в последний путь Фирзана Тулубаева, погибшего на СВО. Об этом сообщили глава районной администрации Фанис Аминев.

По словам чиновника, Фирзана Тулубаева призвали на СВО по мобилизации. Церемония прощания с ним прошла 9 февраля, на траурный митинг приехал глава района. Он высказал слова соболезнования родственникам погибшего и родителям Фирзана.

Также известно, что Фирзану Тулубаеву в марте должно было исполниться 34 года. Он удостоен орден Мужества посмертно.

Вчера стало известно, что в Хайбуллинском районе похоронили военнослужащего, который был командиром взвода.

С первого дня на фронте. В Башкирии похоронили командира, погибшего на СВО
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#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Баймакский район#Баймак
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