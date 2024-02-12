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Мэр Уфы напомнил, куда можно сообщить о снежной наледи и сосульках на домах

Угроза безопасности: мэр сделал важно заявление для уфимцев

12 февраля 2024, 03:38
Фото: 1MI

Мэр Уфы напомнил, куда можно сообщить о снежной наледи и сосульках на домах

Помочь в устранении потенциально опасных ситуаций можно несколькими способами.

Ратмир Мавлиев рассказал в соцсетях об уборке снега на улицах. Сити-менеджер отметил, что в минувшую субботу службы по благоустройству работали в усиленном режиме.

Помимо этого, Мавлиев напомнил уфимцам о том, куда можно обратиться в случае, если на крыше дома или здания имеются снежная масса, наледь или сосульки, представляющие угрозу безопасности людей. В этом случае он он рекомендовал обратиться в управляющую компанию либо в ЕДДС Уфы по номеру: +7(347) 279-90-00 или 112.

Также в ЕДДС города можно обращаться по уборке, отоплению и другим вопросам ЖКХ: +7 (347) 277-09-11.

Напомним, ранее управляющим компаниям в Уфе было выдано более 350 предписаний на устранение нарушений. В связи с этим Мавлиев дал поручение коммунальным службам усилить работу и «активно привлекать дополнительные ресурсы». Помимо этого, мэр обратился к чиновникам, напомнив, что они «несут личную ответственность за состояние закреплённых территорий».

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#Общество#Город#Уфа#Администрация Уфы#Коммунальное хозяйство#Управляющие компании#Снег#Новости Уфы#Мэр Уфы#Азамат Нухов#Мавлиев
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