Угроза безопасности: мэр сделал важно заявление для уфимцев

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Ратмир Мавлиев рассказал в соцсетях об уборке снега на улицах. Сити-менеджер отметил, что в минувшую субботу службы по благоустройству работали в усиленном режиме.
Помимо этого, Мавлиев напомнил уфимцам о том, куда можно обратиться в случае, если на крыше дома или здания имеются снежная масса, наледь или сосульки, представляющие угрозу безопасности людей. В этом случае он он рекомендовал обратиться в управляющую компанию либо в ЕДДС Уфы по номеру: +7(347) 279-90-00 или 112.
Также в ЕДДС города можно обращаться по уборке, отоплению и другим вопросам ЖКХ: +7 (347) 277-09-11.
Напомним, ранее управляющим компаниям в Уфе было выдано более 350 предписаний на устранение нарушений. В связи с этим Мавлиев дал поручение коммунальным службам усилить работу и «активно привлекать дополнительные ресурсы». Помимо этого, мэр обратился к чиновникам, напомнив, что они «несут личную ответственность за состояние закреплённых территорий».