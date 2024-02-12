Угроза безопасности: мэр сделал важно заявление для уфимцев

Помимо этого, Мавлиев напомнил уфимцам о том, куда можно обратиться в случае, если на крыше дома или здания имеются снежная масса, наледь или сосульки, представляющие угрозу безопасности людей. В этом случае он он рекомендовал обратиться в управляющую компанию либо в ЕДДС Уфы по номеру: +7(347) 279-90-00 или 112.