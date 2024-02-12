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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Совместное чтение улучшает отношения между родителями и детьми, говорит специалист

Совместное чтение улучшает отношения между родителями и детьми, говорит специалист

12 февраля 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney
Ирина Фатхуллина, врач-педиатр из НИКИ детства, подтвердила положительное влияние совместного чтения на эмоциональную связь между родителями и детьми, а также на привязанность.

По ее словам, родители, читающие вместе с детьми, обычно обладают спокойным состоянием, что благоприятно сказывается на детях. Врач отметила, что чтение перед сном способствует снижению гиперактивности и агрессивного поведения, улучшает взаимоотношения в семье и развивает когнитивные способности детей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Совместное чтение также укрепляет привязанность между родителями и детьми. Ребенок чувствует заботу и тепло со стороны родителя. Слушая слова мамы или папы, он успокаивается, что помогает снизить стресс и усталость после дня.

Фатхуллина также подчеркнула, что книги не только обогащают словарный запас ребенка и учат его правильно использовать слова, но и развивают его логическое мышление. Она отметила, что чтение способствует развитию воображения и фантазии, что не может предложить даже просмотр мультфильмов. Важно выбирать книги, учитывая интересы ребенка. Это создает для него зону комфорта и может помочь ему обработать определенные ситуации или просто насладиться иллюстрациями.

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