Совместное чтение улучшает отношения между родителями и детьми, говорит специалист

Фатхуллина также подчеркнула, что книги не только обогащают словарный запас ребенка и учат его правильно использовать слова, но и развивают его логическое мышление. Она отметила, что чтение способствует развитию воображения и фантазии, что не может предложить даже просмотр мультфильмов. Важно выбирать книги, учитывая интересы ребенка. Это создает для него зону комфорта и может помочь ему обработать определенные ситуации или просто насладиться иллюстрациями.