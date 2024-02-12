Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в ближайшие дни

Во вторник, 13 февраля, ожидаются снегопады. Синоптики предрекают возникновение на дорогах снежного наката и заносов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -12 до -17°, по востоку до -22°, днем ожидается потепление до комфортных -2, -7°.