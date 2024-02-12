mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:15

Updated Сегодня, 03:15

Снежные заносы и похолодание до -25: какая погода ждет Башкирию в начале недели

Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в ближайшие дни

12 февраля 2024, 03:15
Фото: 1MI

Снежные заносы и похолодание до -25: какая погода ждет Башкирию в начале недели

Столбики термометров на этой неделе покажут от -2 до -25 градусов Цельсия, — сообщает Башгидрометцентр.

Первый день новой недели встретит жителей республики ясной погодой без осадков и умеренным ветром юго-восточного направления. Температура воздуха днем 12 февраля составит в среднем -8, -13°, местами до -18°.

Во вторник, 13 февраля, ожидаются снегопады. Синоптики предрекают возникновение на дорогах снежного наката и заносов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -12 до -17°, по востоку до -22°, днем ожидается потепление до комфортных -2, -7°.

В среду, 14 февраля, ожидается небольшой снег — местами до умеренного. Ветер северный умеренный. Ночью ожидается до -20, -25°, по югу до -15°, днем от -10 до -15°.

В ходе проверок в Уфе выявили более 350 нарушений при уборке снега
Узнать подробнее
Читайте также:
СК начал проверку схода снега с крыши здания на пенсионерку«Общее дело»: жителям Уфы предложили самим расчистить улицы от снегаВ Уфе управляющую компанию оштрафовали на 300 тысяч за падение сосульки на ребенка
#Общество#Город#Погода#Снег#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Азамат Нухов
Подпишитесь
Тысячи обращений, травмы и смерть: чем недовольны работники в Башкирии
Сегодня, 06:08
Татарстан обошел Башкортостан по качеству жизни
Сегодня, 05:36
«Уфаводоканал» прокомментировал смерть слесаря-ремонтника
Сегодня, 05:26
Двое депутатов Курултая Башкирии отправились в зону СВО
Сегодня, 04:35
В крупнейшем университете Уфы прокомментировали сообщения о пожаре
9 февраля, 09:29