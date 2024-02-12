Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в ближайшие дни

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Первый день новой недели встретит жителей республики ясной погодой без осадков и умеренным ветром юго-восточного направления. Температура воздуха днем 12 февраля составит в среднем -8, -13°, местами до -18°.
Во вторник, 13 февраля, ожидаются снегопады. Синоптики предрекают возникновение на дорогах снежного наката и заносов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -12 до -17°, по востоку до -22°, днем ожидается потепление до комфортных -2, -7°.
В среду, 14 февраля, ожидается небольшой снег — местами до умеренного. Ветер северный умеренный. Ночью ожидается до -20, -25°, по югу до -15°, днем от -10 до -15°.