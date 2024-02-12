Психолог Лия Аванесова рассказала, как абьюзер контролирует женщину в отношениях

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
В начале отношений абьюзер проявляет себя как внимательный и заботливый партнер, делает приятные подарки, дарит комплименты. Многие женщины не представляют, что этот человек способен на грубость и жестокость. Именно поэтому сложно определить абьюзера. Если он проявит агрессию на первых этапах отношений, то женщине будет проще уйти, так как она еще не испытывает к нему сильных чувств, пишет ИА RuNews24.ru.
Абьюзер может придумать историю, чтобы вызвать сочувствие и понимание со стороны женщины, а затем начнет относиться к ней как к своей собственности, игнорируя ее чувства. Психолог приводит пример, когда мужчина может принудить женщину или даже изнасиловать ее, если она отказывает в сексе.
Еще одной особенностью абьюзера является контроль. Сначала он предлагает это как заботу: например, «я волнуюсь, чтобы ты была дома в такое-то время». Позже он начинает требовать, чтобы женщина не общалась с определенными людьми, разрывает ее связи и уговаривает бросить работу. Все это делается для того, чтобы женщина была финансово зависима от него и не имела возможности обратиться за помощью.
Контроль внешнего вида женщины — еще одна характерная черта абьюзера. Он может указывать, что она должна носить или запрещать определенную одежду. В действиях абьюзера много манипуляций, шантажа и нездоровой ревности.
Абьюзер может извиняться и обещать, что больше не повторится, но рано или поздно все начинается снова и становится только хуже.
В начале отношений физическая сила может не применяться, но мужчина может разбивать посуду, бросаться вещами, ударять кулаком по столу, а иногда даже наносить повреждения самому себе. Однако он не будет ударять женщину. Но позже агрессия переносится на нее. Когда подобные эпизоды становятся частыми и сильными, а интервалы между ними сокращаются, женщина находится в опасном положении и даже может оказаться на грани смерти.