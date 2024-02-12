Психолог Лия Аванесова рассказала, как абьюзер контролирует женщину в отношениях

В начале отношений физическая сила может не применяться, но мужчина может разбивать посуду, бросаться вещами, ударять кулаком по столу, а иногда даже наносить повреждения самому себе. Однако он не будет ударять женщину. Но позже агрессия переносится на нее. Когда подобные эпизоды становятся частыми и сильными, а интервалы между ними сокращаются, женщина находится в опасном положении и даже может оказаться на грани смерти.