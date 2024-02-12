Кто может получить путевку в санаторий бесплатно

На федеральном уровне перечень граждан, имеющих право на бесплатное санаторно-курортное лечение раз в год, устанавливается в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Согласно этому закону, у инвалидов I, II и III группы, инвалидов войны и детей с инвалидностью имеется право на санаторное лечение на безвозмездной основе.