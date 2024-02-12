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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Кто может получить путевку в санаторий бесплатно

Кто может получить путевку в санаторий бесплатно

12 февраля 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
Полный перечень граждан, имеющих право на бесплатное санаторно-курортное лечение, уточнили представители средств массовой информации.
Сюжет
Отдых

Как пишет newia.ru, данная льгота предоставляется не только на федеральном уровне, но и через ряд региональных программ. Каждый регион определяет свои критерии для получения этой льготы.

На федеральном уровне перечень граждан, имеющих право на бесплатное санаторно-курортное лечение раз в год, устанавливается в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Согласно этому закону, у инвалидов I, II и III группы, инвалидов войны и детей с инвалидностью имеется право на санаторное лечение на безвозмездной основе.

Этой льготой могут воспользоваться также участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, ликвидаторы последствий на Чернобыльской АЭС, а также граждане, пострадавшие от радиации при проведении ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (Республика Казахстан).

Также санаторное лечение на безвозмездной основе возможно в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) после сдачи анализов и соответствующего назначения врача.

Перечень санаториев, доступных гражданам для санаторного лечения, определяется государственными контрактами, которые заключаются каждый год социальным фондом. На территории Российской Федерации работает около восьмисот санаториев различных профилей.

#Общество#Санаторий#Льготы#Отдых#Все материалы авторов
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