Диетолог Микитюк рассказала об альтернативе свинине и говядине

Как сообщает NEWS.ru, крольчатина является диетическим мясом, не содержащим антибиотиков и гормонов, которые могут присутствовать в свинине и говядине. По словам диетолога Микитюк, мясо кролика, хоть и не является повседневной пищей для большинства людей, богато белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы В.