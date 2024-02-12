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Диетолог Микитюк рассказала об альтернативе свинине и говядине

Диетолог Микитюк рассказала об альтернативе свинине и говядине

12 февраля 2024, 11:20
Фото: 1MI
Диетолог Людмила Микитюк заявила, что крольчатина является гораздо более полезным мясом для организма, чем говядина и свинина, так как в этом мясе нет гормонов и антибиотиков.

Как сообщает NEWS.ru, крольчатина является диетическим мясом, не содержащим антибиотиков и гормонов, которые могут присутствовать в свинине и говядине. По словам диетолога Микитюк, мясо кролика, хоть и не является повседневной пищей для большинства людей, богато белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы В.

Кроме того, крольчатина содержит значительно меньше холестерина и жира, что способствует его легкому усвоению организмом. Людмила Микитюк также отмечает, что крольчатина обладает уникальным аминокислотным профилем, который положительно влияет на здоровье.

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