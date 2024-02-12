Диетолог Микитюк рассказала об альтернативе свинине и говядине

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Как сообщает NEWS.ru, крольчатина является диетическим мясом, не содержащим антибиотиков и гормонов, которые могут присутствовать в свинине и говядине. По словам диетолога Микитюк, мясо кролика, хоть и не является повседневной пищей для большинства людей, богато белками, железом, цинком, фосфором и витаминами группы В.
Кроме того, крольчатина содержит значительно меньше холестерина и жира, что способствует его легкому усвоению организмом. Людмила Микитюк также отмечает, что крольчатина обладает уникальным аминокислотным профилем, который положительно влияет на здоровье.