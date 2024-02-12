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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

В Уфе 13-летняя девочка получила перелом плеча в результате ДТП

13-летняя уфимка переходила дорогу в неустановленном месте и попала под колеса Лады

12 февраля 2024, 06:02
Фото: 1MI

В Уфе 13-летняя девочка получила перелом плеча в результате ДТП

Подробности сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.

Инцидент произошел около 21:00 в субботу, 10 февраля, в микрорайоне Черниковка. 21-летний водитель за рулем «Лады Веста», следуя по ул. А. Невского в сторону ул. Калинина, допустил наезд на 13-летнюю девочку. Отмечается, что та переходила дорогу в неустановленном месте.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Уфе

В результате дорожного происшествия девочка получил травмы. Её госпитализировали с переломом плеча.

По факту ДТП начато разбирательство.

#Происшествия#Город#ДТП#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов
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