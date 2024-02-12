13-летняя уфимка переходила дорогу в неустановленном месте и попала под колеса Лады

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:02
Инцидент произошел около 21:00 в субботу, 10 февраля, в микрорайоне Черниковка. 21-летний водитель за рулем «Лады Веста», следуя по ул. А. Невского в сторону ул. Калинина, допустил наезд на 13-летнюю девочку. Отмечается, что та переходила дорогу в неустановленном месте.
В результате дорожного происшествия девочка получил травмы. Её госпитализировали с переломом плеча.
По факту ДТП начато разбирательство.