13-летняя уфимка переходила дорогу в неустановленном месте и попала под колеса Лады

Инцидент произошел около 21:00 в субботу, 10 февраля, в микрорайоне Черниковка. 21-летний водитель за рулем «Лады Веста», следуя по ул. А. Невского в сторону ул. Калинина, допустил наезд на 13-летнюю девочку. Отмечается, что та переходила дорогу в неустановленном месте.