Водила из Башкирии на BMW сбил 3 пешеходов и врезался в Nissan в Казани

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В Казани автомобилист из Башкирии сбил 3 пешеходов и врезался в автомобиль. Об этом сообщает InKazan со ссылкой на пол ДПС УМВД России по Казани.
Вечером 10 февраля возле ТЦ «Корстон» 25-летний выходец из Башкирии на BMW X6M наехал на «островок безопасности» и сбил девушку 21 года. Девушка переходила дорогу в установленном месте и на зелёный сигнал светофора. В попытках затормозить BMW врезалась в Nissan.
Девушка попала в больницу, ей диагностировали ушиб головного мозга, перелом скулы. Выяснилось, что пострадало ещё трое человек — 23-летний получил ушиб мягких тканей коленного сустава, 29-летняя девушка — ушиб мягких тканей головы, растяжение шейного отдела позвоночника. Их отпустили из больницы. Водитель получил закрытый вывих правой плечевой кости.
Наезд на пешеходов был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Уроженец Башкирии обошёлся 7 протоколами об административных правонарушениях. Часть из них касается обслуживания и эксплуатации автомобиля — машина не зарегистрировано в установленном порядке, управлялась без документов, её передние боковые стёкла были тонированы. Также были оформлены проезд на запрещающий красный цвет светофора, нарушение расположения автомобиля на проезжей части, повреждение дорожных сооружений, отсутствие полиса ОСАГО.
Автомобиль изъяли и перевезли на штрафстоянку, а водителя отправили на детальное медосвидетельствование. О результатах пока что не сообщается.