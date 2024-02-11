Водила из Башкирии на BMW сбил 3 пешеходов и врезался в Nissan в Казани

Наезд на пешеходов был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Уроженец Башкирии обошёлся 7 протоколами об административных правонарушениях. Часть из них касается обслуживания и эксплуатации автомобиля — машина не зарегистрировано в установленном порядке, управлялась без документов, её передние боковые стёкла были тонированы. Также были оформлены проезд на запрещающий красный цвет светофора, нарушение расположения автомобиля на проезжей части, повреждение дорожных сооружений, отсутствие полиса ОСАГО.