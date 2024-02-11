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Updated Сегодня, 13:38

Житель Башкирии наехал на 3 пешеходов и столкнулся с другим автомобилем в Казани

Водила из Башкирии на BMW сбил 3 пешеходов и врезался в Nissan в Казани

11 февраля 2024, 13:36
Фото: 1MI

Житель Башкирии наехал на 3 пешеходов и столкнулся с другим автомобилем в Казани

Пешеходы переходили дорогу на зелёный цвет светофора. Автомобиль у водителя забрали, самого уроженца Башкирии отправили на медосвидетельствование.

В Казани автомобилист из Башкирии сбил 3 пешеходов и врезался в автомобиль. Об этом сообщает InKazan со ссылкой на пол ДПС УМВД России по Казани.

Вечером 10 февраля возле ТЦ «Корстон» 25-летний выходец из Башкирии на BMW X6M наехал на «островок безопасности» и сбил девушку 21 года. Девушка переходила дорогу в установленном месте и на зелёный сигнал светофора. В попытках затормозить BMW врезалась в Nissan.

Девушка попала в больницу, ей диагностировали ушиб головного мозга, перелом скулы. Выяснилось, что пострадало ещё трое человек — 23-летний получил ушиб мягких тканей коленного сустава, 29-летняя девушка — ушиб мягких тканей головы, растяжение шейного отдела позвоночника. Их отпустили из больницы. Водитель получил закрытый вывих правой плечевой кости.

Видео: Госавтоинспекция Полк ДПС УМВД России по г. Казани / <a href="https://t.me/Kazan_bezopasno">https://t.me/Kazan_bezopasno</a>

Наезд на пешеходов был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Уроженец Башкирии обошёлся 7 протоколами об административных правонарушениях. Часть из них касается обслуживания и эксплуатации автомобиля — машина не зарегистрировано в установленном порядке, управлялась без документов, её передние боковые стёкла были тонированы. Также были оформлены проезд на запрещающий красный цвет светофора, нарушение расположения автомобиля на проезжей части, повреждение дорожных сооружений, отсутствие полиса ОСАГО.

Автомобиль изъяли и перевезли на штрафстоянку, а водителя отправили на детальное медосвидетельствование. О результатах пока что не сообщается.

#Происшествия#Видео#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Казань#Татарстан#Идэль Гумеров
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