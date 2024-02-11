В Стерлитамаке отремонтируют улицу Шафиева

Протяженность ремонтируемого участка — более 1,4 километра. Дорога проходит мимо благоустроенной в 2023 году набережной Стерли. Сейчас это популярное место отдыха горожан. Дорога извилистая, она ведет к микрорайону Михайловский, в котором располагаются школа, гимназия, а также два детских санатория и два детсада.