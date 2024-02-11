В Стерлитамаке отремонтируют улицу Шафиева

Posted Вчера, 08:41
Published Вчера, 08:41
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Дорожные работы будут проводиться благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Протяженность ремонтируемого участка — более 1,4 километра. Дорога проходит мимо благоустроенной в 2023 году набережной Стерли. Сейчас это популярное место отдыха горожан. Дорога извилистая, она ведет к микрорайону Михайловский, в котором располагаются школа, гимназия, а также два детских санатория и два детсада.
Завершить ремонт улицы Шафиева планируется до конца июля 2024 года. Это самый протяженный объект, который отремонтируют в Стерлитамаке в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Благодаря «дорожному» нацпроекту всего в текущем году в Стерлитамаке планируется отремонтировать 12 участков улиц общей протяженностью более семи километров.
Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России для исполнения положений президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем участвуют 84 субъекта России.