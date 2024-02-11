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Published Вчера, 14:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

В Башкирии четыре села получили доступ к скоростному интернету

В Башкирии четыре села получили доступ к скоростному интернету

11 февраля 2024, 14:52
Фото: Изображение Midjourney
Жители сел Сухоречка, Куянтаево, Кугарчи и Копей-Кубово в Республике Башкортостан получили доступ к скоростному интернету и мобильной связи. Развитие инфраструктуры связи в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных пунктах является одной из ключевых задач нацпроекта «Цифровая экономика».

Теперь местным жителям стали в полной мере доступны современные цифровые сервисы. После проведенных работ средняя скорость передачи данных составила около 60 Мбит/c. Лидерами по телефонным разговорам среди новых абонентов стали жители Копей-Кубово. За три недели января они проговорили суммарно больше тысячи часов.

— Для населенных пунктов республики расширение покрытия и возможностей инфраструктуры связи крайне необходимо и всегда значимо. Хорошая скорость интернета позволяет жителям отдаленных и небольших территорий в полном объеме использовать сеть и получать доступ к электронным ресурсам, учебным и рабочим платформам, а предпринимателям дает возможность расширить границы своего бизнеса, — рассказал министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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