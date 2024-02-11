В Башкирии четыре села получили доступ к скоростному интернету

Posted Вчера, 14:52
Published Вчера, 14:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Теперь местным жителям стали в полной мере доступны современные цифровые сервисы. После проведенных работ средняя скорость передачи данных составила около 60 Мбит/c. Лидерами по телефонным разговорам среди новых абонентов стали жители Копей-Кубово. За три недели января они проговорили суммарно больше тысячи часов.
— Для населенных пунктов республики расширение покрытия и возможностей инфраструктуры связи крайне необходимо и всегда значимо. Хорошая скорость интернета позволяет жителям отдаленных и небольших территорий в полном объеме использовать сеть и получать доступ к электронным ресурсам, учебным и рабочим платформам, а предпринимателям дает возможность расширить границы своего бизнеса, — рассказал министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.
Нацпроект «Цифровая экономика» направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.