В Башкирии четыре села получили доступ к скоростному интернету

— Для населенных пунктов республики расширение покрытия и возможностей инфраструктуры связи крайне необходимо и всегда значимо. Хорошая скорость интернета позволяет жителям отдаленных и небольших территорий в полном объеме использовать сеть и получать доступ к электронным ресурсам, учебным и рабочим платформам, а предпринимателям дает возможность расширить границы своего бизнеса, — рассказал министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.