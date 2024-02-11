Улицу в центре Уфы перекроют на два рабочих дня для «формовки» деревьев

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В Уфе перекроют улицу Чернышевского дна два рабочих дня. Об этом сообщили в администрации Кировского района.
В понедельник и вторник (12 и 13 февраля) участок от улицы Цюрупы до Крупской будет недоступен для водителей из-за так называемой «формовки» деревьев. Ограничения будут длиться с 9 до 17 часов оба дня.
Ранее «формовка» деревьев в центре Уфы вызвала большой скандал. Общественность оказалась недовольна вырубкой деревьев — «формовка» представляла собой спил стволов под корень. Вместо насаждений, признанных властями «аварийными», власти обещают декоративные яблони. А мэр города Ратмир Мавлиев назвал «отвратительной» работу служб и чиновников, виноватых, по мнению градоначальника, в том, что недостаточно хорошо объяснили горожанам значение принятых мер.