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Published Сегодня, 14:56

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Updated Сегодня, 14:58

В Уфе перекроют улицу Чернышевского на два дня

Улицу в центре Уфы перекроют на два рабочих дня для «формовки» деревьев

11 февраля 2024, 14:56
Фото: 1MI

В Уфе перекроют улицу Чернышевского на два дня

Из-за коммунальных работ перекроют участок в 200 метров.

В Уфе перекроют улицу Чернышевского дна два рабочих дня. Об этом сообщили в администрации Кировского района.

В понедельник и вторник (12 и 13 февраля) участок от улицы Цюрупы до Крупской будет недоступен для водителей из-за так называемой «формовки» деревьев. Ограничения будут длиться с 9 до 17 часов оба дня.

Ранее «формовка» деревьев в центре Уфы вызвала большой скандал. Общественность оказалась недовольна вырубкой деревьев — «формовка» представляла собой спил стволов под корень. Вместо насаждений, признанных властями «аварийными», власти обещают декоративные яблони. А мэр города Ратмир Мавлиев назвал «отвратительной» работу служб и чиновников, виноватых, по мнению градоначальника, в том, что недостаточно хорошо объяснили горожанам значение принятых мер.

Власти объяснили вырубку деревьев в центре Уфы дизайном
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#Общество#Город#Уфа#Благоустройство#Дороги#Транспорт#Идэль Гумеров
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