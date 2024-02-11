mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Бастрыкин велел проверить слова жителя Башкирии о скульптуре «Родина-мать зовёт»

Следком проверит жителя Башкирии, которому не понравился вид скульптуры «Родина-мать»

11 февраля 2024, 07:11
Фото: 1MI

Бастрыкин велел проверить слова жителя Башкирии о скульптуре «Родина-мать зовёт»

По мнению СК России, высказывание мужчины содержат «оскорбление чувств верующих».

Высказываниями Расула Ахияретдинова о внешнем облике скульптуры «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане заинтересовались правоохранители. Информационный центр СК России сообщает, что Александр Бастрыкин поручил провести проверку о высказываниях выходца Кушнаренковского района.

Напомним, Расул Ахияретдинов на днях записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой провести реконструкцию скульптуры в Волгограде. По его мнению, высочайшая статуя России не отвечает требованиям традиционных, семейных ценностей из-за обнажённой груди.

«Общественник» из Башкирии попросил прикрыть «срамные места» скульптуры Родина-мать
Узнать подробнее

На сообщения в соцсетях отреагировали следователи. По мнению пресс-службы СК России, видеоролик с обращением Ахияретдинова содержит высказывания об оскорблении чувств верующих:

— В социальных сетях распространена информация о том, что, находясь в Волгограде, житель Республики Башкортостан записал видеоролик, который содержит высказывания об оскорблении чувств верующих.

Председатель Следкома России поручил следственным органам Волгоградской области провести доследственную проверку по факту высказываний и доложить о ходе проверки. За доследственные меры отвечает исполняющий обязанности главы Следственного управления по Волгоградской области Дмитрий Буравцов. В релизе Информационного центра действия Ахияретдинова называются «противоправными».

Отметим, что «активист» уже записал видеообращение с извинениями за слова.

Активист из Башкирии, требовавший прикрыть «срамные места» скульптуры, извинился
Узнать подробнее
#Происшествия#Новости Башкирии#Следком#Волгоградская область#Александр Бастрыкин#Идэль Гумеров#Родина-мать
Подпишитесь
За 2023 год в Башкирии число пострадавших в ДТП превысило 4000 человек
Вчера, 05:50
Уфимцы вновь жалуются на переполненные автобусы
9 февраля, 16:23
В Уфе подростку с накрашенными губами назначили штраф за пропаганду ЛГБТ*
9 февраля, 11:11
До 4 тысяч рублей заплатят жители Башкирии за нарушение правил выгула собак
9 февраля, 09:54
В Башкирии три женщины с ВИЧ-инфекцией родили детей
9 февраля, 15:28
В крупнейшем университете Уфы прокомментировали сообщения о пожаре
9 февраля, 09:29