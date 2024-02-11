Следком проверит жителя Башкирии, которому не понравился вид скульптуры «Родина-мать»

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Высказываниями Расула Ахияретдинова о внешнем облике скульптуры «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане заинтересовались правоохранители. Информационный центр СК России сообщает, что Александр Бастрыкин поручил провести проверку о высказываниях выходца Кушнаренковского района.
Напомним, Расул Ахияретдинов на днях записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой провести реконструкцию скульптуры в Волгограде. По его мнению, высочайшая статуя России не отвечает требованиям традиционных, семейных ценностей из-за обнажённой груди.
На сообщения в соцсетях отреагировали следователи. По мнению пресс-службы СК России, видеоролик с обращением Ахияретдинова содержит высказывания об оскорблении чувств верующих:
— В социальных сетях распространена информация о том, что, находясь в Волгограде, житель Республики Башкортостан записал видеоролик, который содержит высказывания об оскорблении чувств верующих.
Председатель Следкома России поручил следственным органам Волгоградской области провести доследственную проверку по факту высказываний и доложить о ходе проверки. За доследственные меры отвечает исполняющий обязанности главы Следственного управления по Волгоградской области Дмитрий Буравцов. В релизе Информационного центра действия Ахияретдинова называются «противоправными».
Отметим, что «активист» уже записал видеообращение с извинениями за слова.