Следком проверит жителя Башкирии, которому не понравился вид скульптуры «Родина-мать»

Напомним, Расул Ахияретдинов на днях записал видеообращение к Владимиру Путину с просьбой провести реконструкцию скульптуры в Волгограде. По его мнению, высочайшая статуя России не отвечает требованиям традиционных, семейных ценностей из-за обнажённой груди.