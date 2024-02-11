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Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

На похороны младшего сержанта из Уфы, погибшего на СВО, приехал депутат Курултая

Погиб младший сержант: в Уфе проводили военнослужащего, погибшего на СВО

11 февраля 2024, 12:10

На похороны младшего сержанта из Уфы, погибшего на СВО, приехал депутат Курултая

Боец попал в ряды вооружённых сил в октябре 2022 года.

Сегодня в Уфе проводили в последний путь Рустама Искандарова, погибшего на СВО. Об этом сообщила пресс-служба кировской районной администрации.

Рустам Искандаров отправился на боевые действия в октябре 2022 года. Погиб при выполнении боевого задания.

На похоронах бойца присутствовали замглавы Администрации Кировского района Олеся Ахмадуллина, военком Кировского и Ленинского районов Ринат Латыпов и депутат Курултая Юрий Рудаков (руководитель фракции ЛДПР в Госсобрании).

Сегодня стало известно, что в Хайбуллинском районе похоронили бойца, впервые вставшего в ряды российской армии в 1999 году.

С первого дня на фронте. В Башкирии похоронили командира, погибшего на СВО
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#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Кировский район
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