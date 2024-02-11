Погиб младший сержант: в Уфе проводили военнослужащего, погибшего на СВО

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Сегодня в Уфе проводили в последний путь Рустама Искандарова, погибшего на СВО. Об этом сообщила пресс-служба кировской районной администрации.
Рустам Искандаров отправился на боевые действия в октябре 2022 года. Погиб при выполнении боевого задания.
На похоронах бойца присутствовали замглавы Администрации Кировского района Олеся Ахмадуллина, военком Кировского и Ленинского районов Ринат Латыпов и депутат Курултая Юрий Рудаков (руководитель фракции ЛДПР в Госсобрании).
Сегодня стало известно, что в Хайбуллинском районе похоронили бойца, впервые вставшего в ряды российской армии в 1999 году.