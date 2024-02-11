Извинения за «Родину-мать», демографическая яма в Башкирии и смерть рабочих

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Троих участников СВО похоронили в Башкирии. В Белорецке попрощались с офицером ВДВ, гвардейцем с опытом службы в Кыргызстане, Сирии и Украине. В Хайбуллинском районе проводили в последний путь уроженца деревни Мамбетово, в вооружённых силах проведшего около 20 лет. В Уфе состоялся траурный митинг в честь младшего сержанта, оказавшегося в зоне СВО осенью 2022 года.
Население Башкирии по предварительной оценки сократилось на более, чем 10 тыс человек. В демографической яме оказалось большинство районов и городов республики, большая их часть за год потеряла более, чем по 100 человек. Только в 9 муниципалитетах наблюдается положительное сальдо прироста и убыли населения. Быстрее всего в Башкирии уменьшается сельское население.
Расул Ахияретдинов, призывавший «закрыт „срамные места“ скульптуры „Родина-мать зовёт!“ вынужден был извиниться перед ветеранами Великой Отечественной войны и теми, „кто неправильно понял“. По его словам, из-за боевых действий с Украиной страна переживает нелёгкие времена, а значит не время для скандальных заявлений. Но извинения не помогли избежать проверки — провести её поручил глава Следкома Александр Бастрыкин.
Также следователи добрались до семейства Исхаковых. Ранее жители «Белой усадьбы» просили Александра Бастрыкина и Игоря Краснова разобраться с тем, что администрация дачного кооператива и управляющая компания «Рустал» распродают земельные участки общего пользования. Глава следкома поручил завести уголовное дело.
За первые 10 дней февраля в Башкирии погибло 3 рабочих. Один из них трудился на «Уфаводоканал», второй — на индивидуального предпринимателя, третий — на «Газпром нефтехим Салават». Все трое были старше 50 лет. В числе получивших тяжёлые травмы — сотрудники ОДК-УМПО.