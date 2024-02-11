Извинения за «Родину-мать», демографическая яма в Башкирии и смерть рабочих

Население Башкирии по предварительной оценки сократилось на более, чем 10 тыс человек. В демографической яме оказалось большинство районов и городов республики, большая их часть за год потеряла более, чем по 100 человек. Только в 9 муниципалитетах наблюдается положительное сальдо прироста и убыли населения. Быстрее всего в Башкирии уменьшается сельское население.