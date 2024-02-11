Глава следкома России отреагировал на обращение жителей башкирской «Белой усадьбы»

В договорах купли-продажи прописывались условия — покупатель земли был обязан внести в дачный кооператив «Белая усадьба» крупные денежные суммы якобы на развитие инфраструктуры коттеджного посёлка. Но по мнению жителей, работы так и не были проведены, а возведённые объекты «не соответствуют требованиям». Также в Информационном центре СК России обратили внимание на указание жителей о том, что управляющая компания «Рустал» в одностороннем порядке разорвала договоры управления посёлком. Кроме того, жители обратили внимание на факт продажи земли, предназначавшейся для общего пользования.