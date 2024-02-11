Глава следкома России отреагировал на обращение жителей башкирской «Белой усадьбы»

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Следственный комитет России завёл уголовное дело после видеообращения жителей Иглинского района. Об этом сообщает Информационный центр СК России.
Владельцы участков в дачном кооперативе «Белая усадьба» пожаловались на действия управляющей компании «Рустал» и председателя правления кооператива». По мнению недовольных граждан, семейство бывшего главы Иглинского района распродаёт земельные участки общего пользования под застройку и покровительствует майнерам криптовалюты, потребляющим электричество за общий счёт.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Башкирии Владимиру Архангельскому завести уголовное дело после видеообращения. В пресс-службе следкома отмечают, что граждане сообщают о незаконных действиях дачного некоммерческого товарищества «Новый сад» (руководит Гульсум Мансурова, сестра супруги бывшего главы Иглинского района Ришата Исхакова) и управляющей компании «Рустал» (руководит Рустам Исхаков — сын Ришата Исхакова). По мнению следователей, в 2008 год ДНТ «Новый сад» безвозмездно получил 43 га земли, но в 2014 году участки проданы частным лицам по цене 10 тыс за участок. Всего продано 6 размежеванных участков.
В договорах купли-продажи прописывались условия — покупатель земли был обязан внести в дачный кооператив «Белая усадьба» крупные денежные суммы якобы на развитие инфраструктуры коттеджного посёлка. Но по мнению жителей, работы так и не были проведены, а возведённые объекты «не соответствуют требованиям». Также в Информационном центре СК России обратили внимание на указание жителей о том, что управляющая компания «Рустал» в одностороннем порядке разорвала договоры управления посёлком. Кроме того, жители обратили внимание на факт продажи земли, предназначавшейся для общего пользования.
Сейчас башкирские следователи проводят процессуальную проверку. Глава следственного управления республики получил указание от председателя СК России о возбуждении уголовного дела и предоставлении доклада о ходе первоначальных следственных действий.
Рустам Исхаков, директор ООО «Управляющая компания „Рустал“, в обращении к редакции Mkset.ru высказался о претензиях жителей к действиям его фирмы.