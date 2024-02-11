Белокатайская больница в Башкирии получила новое оборудование

Posted Вчера, 11:50
Published Вчера, 11:50
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Лапароскопия — современный и малоинвазивный способ доступа через искусственно созданные проколы к органам брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства. Основным достоинством этого метода является незначительная травматичность, уменьшение сроков восстановления пациента после операции и отсутствие заметных рубцов.
— К достоинствам нового оборудования, помимо малой травматизации и сокращения сроков послеоперационного периода, также можно отнести малый объем кровопотери и точность действий хирурга, благодаря трансляции изображения на монитор, — отметил заведующий хирургическим отделением больницы Денис Байтуллин.
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.