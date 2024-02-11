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Published Вчера, 06:26

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Башкирия впервые экспортировала во Вьетнам березовые доски

Башкирия впервые экспортировала во Вьетнам березовые доски

11 февраля 2024, 06:26
Фото: 1MI
Башкирия впервые экспортировала во Вьетнам березовые доски.

— Управлением впервые проконтролирована партия необрезной березовой доски объемом 126 кубометров, подготовленной предприятием Кигинского района Башкирии для экспорта в Социалистическую Республику Вьетнам, — сообщили в управлении Россельхознадзора по РБ.

Образцы продукции переработки лиственной породы древесины перед отправкой в Юго-Восточную Азию прошли энтомологические экспертизы в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. По результатам исследований опасных для страны-импортера карантинных вредителей не выявлено. Пиломатериалы отгружены во Вьетнам.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее, чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

#Экономика#Касается каждого#Андрей Королев#Новости
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