Башкирия впервые экспортировала во Вьетнам березовые доски.

Posted Вчера, 06:26
Published Вчера, 06:26
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
— Управлением впервые проконтролирована партия необрезной березовой доски объемом 126 кубометров, подготовленной предприятием Кигинского района Башкирии для экспорта в Социалистическую Республику Вьетнам, — сообщили в управлении Россельхознадзора по РБ.
Образцы продукции переработки лиственной породы древесины перед отправкой в Юго-Восточную Азию прошли энтомологические экспертизы в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. По результатам исследований опасных для страны-импортера карантинных вредителей не выявлено. Пиломатериалы отгружены во Вьетнам.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее, чем на 70% по сравнению с 2020 годом.