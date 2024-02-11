Активист из Башкирии, требовавший прикрыть «срамные места» скульптуры, извинился

Ахияретдинов считает себя человеком, «который ни в коем случае не хочет раскола и конфликтов в Российской Федерации». По его мнению, Россия сейчас находится на сложном этапе. Он извинился за свой поступок перед ветеранами Великой Отечественной войны и «перед теми, кто могли меня не так понять или были оскорблены высказываниями».