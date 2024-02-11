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Житель Башкирии, просивший Путина прикрыть «срамные места» памятника, извинился

Активист из Башкирии, требовавший прикрыть «срамные места» скульптуры, извинился

11 февраля 2024, 04:48
Фото: 1MI

Житель Башкирии, просивший Путина прикрыть «срамные места» памятника, извинился

Расул Ахияретдинов записал видео на фоне памятника Феликсу Дзержинскому в Уфе и удалил страницу.

«Общественный деятель» Расул Ахияретдинов, ранее записавший видеообращение к Владимиру Путину, вынужден был извиниться за свой поступок. По его словам, сделать это заставила общественная реакция.

Напомним, Ахияретдинов на фоне Мамаева кургана попросил Владимира Путина реконструировать скульптуру «Родина-мать зовёт!» в Волгограде из-за того, что памятник якобы имеет слишком откровенный вид и не отвечает традиционным семейным ценностям.

«Общественник» из Башкирии попросил прикрыть «срамные места» скульптуры Родина-мать
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Новое видео Ахияретдинов записал возле здания прокуратуры Республики Башкортостан на фоне памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. С начала видео он оговаривается, что его дед сражался за Сталинград, ставший единственным, кто вернулся с войны из числа членов семьи. Говоря о видео, в котором он просил закрыть «срамные места» скульптуры на Мамаевом кургане, Расул Ахияретдинов заявил следующее:

— Разобравшись в реакции, посмотрев на реакцию, я понял, что для жителей, для многих людей эта статуя означает не просто статую, а именно Родину-мать. <…>. Страна наша проходит нелёгкие времена — и война в Украине, и другие моменты. Поэтому я считаю, что в это время такие видео мне выкладывать не стоило.

Ахияретдинов считает себя человеком, «который ни в коем случае не хочет раскола и конфликтов в Российской Федерации». По его мнению, Россия сейчас находится на сложном этапе. Он извинился за свой поступок перед ветеранами Великой Отечественной войны и «перед теми, кто могли меня не так понять или были оскорблены высказываниями».

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Волгоградская область#Идэль Гумеров#Видеообращение#Родина-мать#Извинение на камеру
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