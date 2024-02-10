Женщина с ребенком пострадали в результате ДТП на улице Магистральная в Уфе

Вчера утром, 9 февраля в Уфе, произошло ДТП на улице Магистральная напротив дома 4. Водитель автомобиля «Мицубиси Оутлендер», мужчина 36 лет, совершил наезд на женщину 40 лет и ее 2-летнюю дочь, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.