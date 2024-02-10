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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

В Уфе водитель иномарки сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе

Женщина с ребенком пострадали в результате ДТП на улице Магистральная в Уфе

10 февраля 2024, 07:07
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Уфы

В Уфе водитель иномарки сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы

Вчера утром, 9 февраля в Уфе, произошло ДТП на улице Магистральная напротив дома 4. Водитель автомобиля «Мицубиси Оутлендер», мужчина 36 лет, совершил наезд на женщину 40 лет и ее 2-летнюю дочь, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии мать и ребенок были доставлены в больницу, где получили необходимую медицинскую помощь и были отпущены.

По факту ДТП начато административное расследование.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#ДТП с пострадавшими#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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