За 2023 год в Башкирии число пострадавших в ДТП превысило 4000 человек

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
В Башкирии за 2023 год произошло 3532 ДТП, в результате которых пострадали 4261 человек, а жертвами стали 390. Об этом сообщил Владимир Севастьянов, начальник госавтоинспекции республики, на своей итоговой конференции
В числе особо тревожных событий ведомство отметило случаи аварий с участием несовершеннолетних водителей. Так, в 2023 году в республике произошло 106 таких происшествий, в результате которых 104 несовершеннолетних получили травмы, а двое погибли.
Отметим, что в текущем году уже зафиксировано две аварии с подростками за рулем, в результате которых двое несовершеннолетних скончались, а двое оказались в больницах с серьезными травмами.