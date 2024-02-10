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В 2023 году в Башкирии более 100 детей пострадали в ДТП

За 2023 год в Башкирии число пострадавших в ДТП превысило 4000 человек

10 февраля 2024, 05:50
Фото: 1MI

В 2023 году в Башкирии более 100 детей пострадали в ДТП

Начальник госавтоинспекции республики, Владимир Севастьянов, сообщил об этом на итоговой конференции

В Башкирии за 2023 год произошло 3532 ДТП, в результате которых пострадали 4261 человек, а жертвами стали 390. Об этом сообщил Владимир Севастьянов, начальник госавтоинспекции республики, на своей итоговой конференции

В числе особо тревожных событий ведомство отметило случаи аварий с участием несовершеннолетних водителей. Так, в 2023 году в республике произошло 106 таких происшествий, в результате которых 104 несовершеннолетних получили травмы, а двое погибли.

Отметим, что в текущем году уже зафиксировано две аварии с подростками за рулем, в результате которых двое несовершеннолетних скончались, а двое оказались в больницах с серьезными травмами.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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