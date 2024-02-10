В Башкирии улучшился уровень миграции населения по сравнению с предыдущим годом

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
За 11 месяцев этого года в России зарегистрировано прибытие 3 737 917 человек, в то время как 3 542 860 человек покинули страну. Поэтому миграционный прирост составил 195 057 человек, что в 11,4 раза больше, чем в прошлом году.
В Башкирии зафиксировано сокращение численности населения на 2452 человек, с 122284 прибывшими и 124736 уехавшими за указанный период. По сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась: в январе–ноябре 2022 года миграционная убыль составляла 3903 человека.