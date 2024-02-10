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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

В Башкирии миграционная убыль населения снизилась

В Башкирии улучшился уровень миграции населения по сравнению с предыдущим годом

10 февраля 2024, 04:29
Фото: 1MI

В Башкирии миграционная убыль населения снизилась

Данные статистики за 11 месяцев 2023 года публикует Росстат.

За 11 месяцев этого года в России зарегистрировано прибытие 3 737 917 человек, в то время как 3 542 860 человек покинули страну. Поэтому миграционный прирост составил 195 057 человек, что в 11,4 раза больше, чем в прошлом году.

В Башкирии зафиксировано сокращение численности населения на 2452 человек, с 122284 прибывшими и 124736 уехавшими за указанный период. По сравнению с прошлым годом ситуация улучшилась: в январе–ноябре 2022 года миграционная убыль составляла 3903 человека.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Миграция#Виалина Ахсанова#Население
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