В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО пожарным Евгением Матерковым

Кирилл Первов отметил, что в последний путь отправляется достойный сын Башкирии и истинный патриот своей страны. Он также подчеркнул, что Евгений Владимирович работал в службе пожарным с 2015 года и заслужил уважение коллег своим высоким профессионализмом, добросовестностью и преданностью делу.