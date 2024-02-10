В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО пожарным Евгением Матерковым

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
9 февраля, в Нуримановском районе Башкирии состоялась траурная церемония, посвященная прощанию с пожарным Евгением Матерковым, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщил и. о. председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
Премьер-министр правительства, Ирек Сагитов, присутствовал на траурной церемонии. Погибшему пожарному был вручен орден генерала Шаймуратова посмертно.
Кирилл Первов отметил, что в последний путь отправляется достойный сын Башкирии и истинный патриот своей страны. Он также подчеркнул, что Евгений Владимирович работал в службе пожарным с 2015 года и заслужил уважение коллег своим высоким профессионализмом, добросовестностью и преданностью делу.