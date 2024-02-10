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Posted Сегодня, 08:37

Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

В Нуримановском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Евгением Матерковым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО пожарным Евгением Матерковым

10 февраля 2024, 08:37
Фото: https://web.telegram.org/a/ -1001883959985

В Нуримановском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Евгением Матерковым

Об этом сообщил и. о. председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов у себя в соцсетях.

9 февраля, в Нуримановском районе Башкирии состоялась траурная церемония, посвященная прощанию с пожарным Евгением Матерковым, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщил и. о. председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Премьер-министр правительства, Ирек Сагитов, присутствовал на траурной церемонии. Погибшему пожарному был вручен орден генерала Шаймуратова посмертно.

Кирилл Первов отметил, что в последний путь отправляется достойный сын Башкирии и истинный патриот своей страны. Он также подчеркнул, что Евгений Владимирович работал в службе пожарным с 2015 года и заслужил уважение коллег своим высоким профессионализмом, добросовестностью и преданностью делу.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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