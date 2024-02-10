В Башкирии мужчина избил свою жену до смерти после признания в измене

Во время распития алкоголя пара ссорилась, и женщина призналась мужу, что изменяла ему. Под воздействием гнева, мужчина жестоко избил ее, нанося удары руками и ногами в голову и другие части тела. В конечном итоге ее состояние ухудшилось, и муж вызвал скорую помощь. Когда медики прибыли, они обнаружили, что она мертва, и вызвали полицию. Мужчина не пытался скрыться от следствия и признался во всем.