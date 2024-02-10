В Башкирии мужчина избил свою жену до смерти после признания в измене

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Суд вынес приговор 46-летнему жителю села Иглино, обвиняемому в умышленном причинении смерти своей супруге. Доказательства, собранные Иглинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан, были признаны судом достаточными. Они подтвердили, что вечером 26 декабря 2023 года подсудимый вместе со своей 43-летней супругой распивал спиртное. Это привело к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, в результате чего потерпевшая скончалась от неосторожности.
Во время распития алкоголя пара ссорилась, и женщина призналась мужу, что изменяла ему. Под воздействием гнева, мужчина жестоко избил ее, нанося удары руками и ногами в голову и другие части тела. В конечном итоге ее состояние ухудшилось, и муж вызвал скорую помощь. Когда медики прибыли, они обнаружили, что она мертва, и вызвали полицию. Мужчина не пытался скрыться от следствия и признался во всем.
Подсудимый признал вину в совершенном преступлении.
Суд приговорил его к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.