Уфимец решил самостоятельно убрать двор с помощью своего внедорожника

Ранее Mkset сообщал, что в ходе проверок в Уфе выявили более 350 нарушений при уборке снега. Мэр города Ратмир Мавлиев заявил, что для уборки улиц ранее было привлечено более 300 единиц техники. Сити-менеджер дал поручение коммунальным службам усилить работу и активно привлекать дополнительные ресурсы, работать с застройщиками и предприятиями города.