Уфимец решил самостоятельно убрать двор с помощью своего внедорожника

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Житель Уфы решил самостоятельно привести в порядок двор, не дожидаясь прихода коммунальных служб. В этом деле он использовал свой внедорожник и приспособил к нему специальное оборудование — лопату отвал. В результате, в социальных сетях появилось видео, где мужчина расчищает двор.
«Скидываемся на бензин соседу, он чистит чаще и лучше, чем УК.», — пишет автор видео.
Ранее Mkset сообщал, что в ходе проверок в Уфе выявили более 350 нарушений при уборке снега. Мэр города Ратмир Мавлиев заявил, что для уборки улиц ранее было привлечено более 300 единиц техники. Сити-менеджер дал поручение коммунальным службам усилить работу и активно привлекать дополнительные ресурсы, работать с застройщиками и предприятиями города.