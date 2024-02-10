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Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Житель Уфы самостоятельно расчистил двор необычным способом

Уфимец решил самостоятельно убрать двор с помощью своего внедорожника

10 февраля 2024, 09:31
Фото: Спутник FM | News Ufa

Житель Уфы самостоятельно расчистил двор необычным способом

Видео публикует телеграмм-канал Спутник FM | News Ufa

Житель Уфы решил самостоятельно привести в порядок двор, не дожидаясь прихода коммунальных служб. В этом деле он использовал свой внедорожник и приспособил к нему специальное оборудование — лопату отвал. В результате, в социальных сетях появилось видео, где мужчина расчищает двор.

«Скидываемся на бензин соседу, он чистит чаще и лучше, чем УК.», — пишет автор видео.

Ранее Mkset сообщал, что в ходе проверок в Уфе выявили более 350 нарушений при уборке снега. Мэр города Ратмир Мавлиев заявил, что для уборки улиц ранее было привлечено более 300 единиц техники. Сити-менеджер дал поручение коммунальным службам усилить работу и активно привлекать дополнительные ресурсы, работать с застройщиками и предприятиями города.

Видео: Спутник FM | News Ufa
#Общество#Происшествия#Город#Видео#Башкирия#Уборка снега#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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