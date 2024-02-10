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Published Сегодня, 12:57

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Updated Сегодня, 12:59

В Башкирии назвали дороги, которые отремонтируют в 2024 году

Стало известно какие дороги отремонтируют в Башкирии в 2024 году

10 февраля 2024, 12:57
Фото: 1MI

В Башкирии назвали дороги, которые отремонтируют в 2024 году

Об этом сообщили в пресс-службе Минтрансе Башкирии

Министерство транспорта Башкортостана раскрыло планы по модернизации инфраструктуры дорожного полотна в 2024 году. Представители ведомства сообщили, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» предполагается преобразование транспортных артерий в Уфе и Стерлитамаке, с акцентом на повышение их соединительных функций между центром Башкирии и прилегающими районами, а также между крупными населенными пунктами региона.

Целевой ремонт коснется 14 ключевых участков, охватывающих общую протяженность в 38 километров. В список включены дороги: Павловка — Благовещенск, Чишмы — Уфа, Затон — Дема, Охлебинино — Уфа, Кушнаренково — Дмитриевка, Большой Куганак — Талалаевка — Подлесное и другие. Ремонт начнется в апреле–мае и будет завершен к концу года.

Решение о ремонте данных участков было принято с учетом их значимости для обеспечения надежности и удобства перемещения жителей и транспорта внутри Башкирии.

#Общество#Башкирия#Ремонт дорог#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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