Стало известно какие дороги отремонтируют в Башкирии в 2024 году

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Министерство транспорта Башкортостана раскрыло планы по модернизации инфраструктуры дорожного полотна в 2024 году. Представители ведомства сообщили, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» предполагается преобразование транспортных артерий в Уфе и Стерлитамаке, с акцентом на повышение их соединительных функций между центром Башкирии и прилегающими районами, а также между крупными населенными пунктами региона.
Целевой ремонт коснется 14 ключевых участков, охватывающих общую протяженность в 38 километров. В список включены дороги: Павловка — Благовещенск, Чишмы — Уфа, Затон — Дема, Охлебинино — Уфа, Кушнаренково — Дмитриевка, Большой Куганак — Талалаевка — Подлесное и другие. Ремонт начнется в апреле–мае и будет завершен к концу года.
Решение о ремонте данных участков было принято с учетом их значимости для обеспечения надежности и удобства перемещения жителей и транспорта внутри Башкирии.