Стало известно какие дороги отремонтируют в Башкирии в 2024 году

Министерство транспорта Башкортостана раскрыло планы по модернизации инфраструктуры дорожного полотна в 2024 году. Представители ведомства сообщили, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» предполагается преобразование транспортных артерий в Уфе и Стерлитамаке, с акцентом на повышение их соединительных функций между центром Башкирии и прилегающими районами, а также между крупными населенными пунктами региона.