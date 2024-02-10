Снег и морозы: какая погода ждет жителей Башкирии в ближайшие дни

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Завтра, 11 февраля, прогнозируется понижение температуры воздуха. Ночью ожидается -20, -25 градусов, при прояснениях можно ожидать -27, -32 градусов, дневная температура составит -8, -13 градусов, а в некоторых местах может достигнуть -18 градусов. Местами возможен небольшой снег. Ветер западный, северо-западный с умеренной силой.
Сильные морозы сохранятся 12 февраля. Температура воздуха ночью будет составлять -20, -25 градусов, при прояснениях ожидается падение до -27, -32 градусов, днем столбик термометра поднимется до -8, -13 градусов, а в отдельных местах может опуститься до -18 градусов. Небольшой снег снова пройдет в некоторых районах. Ветер будет дуть западный, северо-западный с умеренной силой.
Атмосферное давление, по прогнозам метеорологов, будет увеличиваться, а интенсивность осадков будет снижаться.