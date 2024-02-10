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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Жителей Башкирии ждут ночные заморозки до -25

Снег и морозы: какая погода ждет жителей Башкирии в ближайшие дни

10 февраля 2024, 12:36
Фото: 1MI

Жителей Башкирии ждут ночные заморозки до -25

Данные прогноза погоды по республике на ближайшие дни публикует Башгидрометцентр.

Завтра, 11 февраля, прогнозируется понижение температуры воздуха. Ночью ожидается -20, -25 градусов, при прояснениях можно ожидать -27, -32 градусов, дневная температура составит -8, -13 градусов, а в некоторых местах может достигнуть -18 градусов. Местами возможен небольшой снег. Ветер западный, северо-западный с умеренной силой.

Сильные морозы сохранятся 12 февраля. Температура воздуха ночью будет составлять -20, -25 градусов, при прояснениях ожидается падение до -27, -32 градусов, днем столбик термометра поднимется до -8, -13 градусов, а в отдельных местах может опуститься до -18 градусов. Небольшой снег снова пройдет в некоторых районах. Ветер будет дуть западный, северо-западный с умеренной силой.

Атмосферное давление, по прогнозам метеорологов, будет увеличиваться, а интенсивность осадков будет снижаться.

#Общество#Башкирия#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Холодная погода
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