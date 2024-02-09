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Posted 9 февраля 2024, 10:34

Published 9 февраля 2024, 10:34

Modified 9 февраля 2024, 10:34

Updated 9 февраля 2024, 10:34

За какие действия в интернете можно получить штраф или срок?

За какие действия в интернете можно получить штраф или срок?

9 февраля 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney.
Публикуемый в интернете контент может удивлять, в том числе неприятно. За необдуманный пост или даже репост можно заплатить крупный штраф или отправиться за решетку.

Даже лайк может быть признан правонарушением, поскольку он демонстрирует одобрение позиции автора поста, пишет newia.ru.

Экстремизм и оскорбление чувств верующих

На первый раз, если речь о верующих, оштрафуют, причём сумма может доходить до 500 000 рублей. Затем можно получить и реальный срок.

Призывы к незаконным акциям и особенно к экстремистским действиям наказываются ещё более сурово.

Дискредитация Вооруженных сил РФ

Для тех, кто совершает правонарушение впервые, штраф может доходить до 1,5 млн рублей, а можно получить 3 года заключения. Наказание определит суд. Плюс недавно Совфед одобрил конфискацию имущества, использовавшегося для распространения явно ложной информации о Российской армии и призывов к действиям, угрожающим безопасности страны.

Напомним, наказанию подлежит и призыв к санкциям в отношении России, отечественных компаний и граждан.

Пропаганда ЛГБТ-движения и наркотики

Так как ЛГБТ-движение в России признано экстремистским, то его пропаганда — это наказуемое деяние. Про наркотики и так понятно: это уголовное преступление, особенно если речь идёт о распространении.

#Общество#Соцсети#Закон#Все материалы авторов
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