За какие действия в интернете можно получить штраф или срок?

Для тех, кто совершает правонарушение впервые, штраф может доходить до 1,5 млн рублей, а можно получить 3 года заключения. Наказание определит суд. Плюс недавно Совфед одобрил конфискацию имущества, использовавшегося для распространения явно ложной информации о Российской армии и призывов к действиям, угрожающим безопасности страны.