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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

У трех женщин с ВИЧ из Башкирии появились здоровые дети

В Башкирии три женщины с ВИЧ-инфекцией родили детей

9 февраля 2024, 15:28
Фото: 1MI

У трех женщин с ВИЧ из Башкирии появились здоровые дети

В Башкирии три ВИЧ-положительные женщины родили детей. Малыши появились на свет совершенно здоровыми. Об этом рассказал главврач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров.

Дети родились в текущем году у женщин, которые с самого рождения страдают от ВИЧ-инфекции — более 20 лет. Медики считают значимым достижением, что у них родились здоровые дети.

Кроме того, женщины с заболеваниями теперь могут принимать решение стать матерями.

«Такие случаи также приносят большую надежду и вдохновение для общества, поскольку они демонстрируют прогресс», — добавил Яппаров.

В ноябре прошлого года в Башкирии регистрировали рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Это касалось и детей. Показатели выросли на 3%, а среди детей — в два раза.

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#Общество#ВИЧ-инфекция#Башкортостан#Роддом#Марина Шорина
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