В Башкирии три женщины с ВИЧ-инфекцией родили детей

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Дети родились в текущем году у женщин, которые с самого рождения страдают от ВИЧ-инфекции — более 20 лет. Медики считают значимым достижением, что у них родились здоровые дети.
Кроме того, женщины с заболеваниями теперь могут принимать решение стать матерями.
«Такие случаи также приносят большую надежду и вдохновение для общества, поскольку они демонстрируют прогресс», — добавил Яппаров.
В ноябре прошлого года в Башкирии регистрировали рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Это касалось и детей. Показатели выросли на 3%, а среди детей — в два раза.