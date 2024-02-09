Уфимцы полгода переплачивали за ЖКУ

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
О проблеме стало известно от Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору — жители дома №133/1 по проспекту Октября требовали проверить УК. Они хотели прекратить незаконные начисления за техобслуживание теплового пункта.
Обслуживающая организация должна произвести перерасчет и сделать возврат. «ЕРКЦ Уфы», который стал платежным агентом, должен поступить таким же образом. Перерасчет укажут в платежках за февраль, а любые переплаты будут учтены в будущих платежах.
Ранее Курултай Башкирии рассказывал, как спасти граждан от злоупотреблений поставщиков услуг ЖКХ. Последние могут затягивать с процессом оплаты штрафов за переплаты потребителей.