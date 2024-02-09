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Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 15:10

Updated Сегодня, 15:10

В одном из районов Уфы жители перерлачивали за коммуналку

Уфимцы полгода переплачивали за ЖКУ

9 февраля 2024, 14:57
Фото: 1MI

В одном из районов Уфы жители перерлачивали за коммуналку

В Уфе управляющая компания Орджоникидзевского района попалась на незаконных начислениях жителям. Более полугода горожане получали в платежках неизвестные суммы.

О проблеме стало известно от Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору — жители дома №133/1 по проспекту Октября требовали проверить УК. Они хотели прекратить незаконные начисления за техобслуживание теплового пункта.

Обслуживающая организация должна произвести перерасчет и сделать возврат. «ЕРКЦ Уфы», который стал платежным агентом, должен поступить таким же образом. Перерасчет укажут в платежках за февраль, а любые переплаты будут учтены в будущих платежах.

Ранее Курултай Башкирии рассказывал, как спасти граждан от злоупотреблений поставщиков услуг ЖКХ. Последние могут затягивать с процессом оплаты штрафов за переплаты потребителей.

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#Общество#Уфа#Управляющие компании#ЖКУ#Марина Шорина
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