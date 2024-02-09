Спасатели выехали на место столкновения Mercedes с фурой в Уфе

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Столкновение случилось на улице Центральной. Неизвестно, кто именно стал виновником ДТП, однако в результате него пострадал водитель легковушки и женщина 1977 года рождения.
Спасатели извлекли пострадавшую из машины и на носилках транспортировали до фельдшеров. Водитель грузовика не пострадал. Автолюбителей просили быть внимательнее на дорогах.
Сегодня на трассе в Аскинском районе столкнулись две легковушки. В результате погибли два человека — водитель и пассажир из разных машин. Ситуация взяла на контроль прокуратура.