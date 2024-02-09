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Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

В Уфе Mercedes-Benz столкнулся с фурой

Спасатели выехали на место столкновения Mercedes с фурой в Уфе

9 февраля 2024, 15:55
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Уфе Mercedes-Benz столкнулся с фурой

В Демском районе Уфы сегодня вечером, 9 февраля, произошло страшное ДТП. Mercedes-Benz столкнулся с грузовиком Shacman. Подробности озвучили в Госкомитете Башкирии по ЧС.

Столкновение случилось на улице Центральной. Неизвестно, кто именно стал виновником ДТП, однако в результате него пострадал водитель легковушки и женщина 1977 года рождения.

Спасатели извлекли пострадавшую из машины и на носилках транспортировали до фельдшеров. Водитель грузовика не пострадал. Автолюбителей просили быть внимательнее на дорогах.

Сегодня на трассе в Аскинском районе столкнулись две легковушки. В результате погибли два человека — водитель и пассажир из разных машин. Ситуация взяла на контроль прокуратура.

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#Происшествия#Уфа#ДТП#ЧС#Марина Шорина
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