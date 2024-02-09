Известны подробности смертельного ДТП с министром здравоохранения

Напомним, ДТП произошло 29 декабря 2023 года в Караидельском районе. На трассе Бирск-Тастуба-Сатка на 66-м километре столкнулись 4 машины. К сожалению, водитель «Ларгуса» и его спутница из Аскинского района погибли еще до того, как прибыли медицинские работники.