Известны подробности смертельного ДТП с министром здравоохранения

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов прокомментировал смертельное ДТП с участием министра здравоохранения Айрата Рахматуллина.
«Те ДТП, которые имеют тяжкий вред, погибших, в любом случае передаются следствию. Наша задача была молниеносно прибыть на место происшествия, максимально его защитить, чтобы не растерялись вещественные доказательства, где-то оказать первую помощь, если такая потребуется. Дело находится в следственном комитете. Те, кто пострадал, живы, здоровы. По погибшим — комментарии излишни», — сказал начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.