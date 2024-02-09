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Глава ГИБДД Башкирии высказался о смертельном ДТП с министром здравоохранения

Известны подробности смертельного ДТП с министром здравоохранения

9 февраля 2024, 11:49
Фото: 1MI

Глава ГИБДД Башкирии высказался о смертельном ДТП с министром здравоохранения

Об этом сообщает телеканал UTV.

Глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов прокомментировал смертельное ДТП с участием министра здравоохранения Айрата Рахматуллина.

«Те ДТП, которые имеют тяжкий вред, погибших, в любом случае передаются следствию. Наша задача была молниеносно прибыть на место происшествия, максимально его защитить, чтобы не растерялись вещественные доказательства, где-то оказать первую помощь, если такая потребуется. Дело находится в следственном комитете. Те, кто пострадал, живы, здоровы. По погибшим — комментарии излишни», — сказал начальник ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Напомним, ДТП произошло 29 декабря 2023 года в Караидельском районе. На трассе Бирск-Тастуба-Сатка на 66-м километре столкнулись 4 машины. К сожалению, водитель «Ларгуса» и его спутница из Аскинского района погибли еще до того, как прибыли медицинские работники.

После ДТП Айрата Рахматуллина, а также его помощника и водителя вертолетом доставили в больницу в Уфе.

Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин вернулся к обязанностям после аварии
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#Общество#Происшествия#ГИБДД#Смертельное ДТП#ДТП#Минздрав#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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