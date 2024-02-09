«Больше нет сил терпеть»: жители Уфы заполонили соцсети жалобами на транспорт

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В Уфе остаётся актуальной транспортная проблема. Автобусы и так были одной из больных тем для горожан, но в связи со снегопадами и плохим качеством уборки дорог интервалы в движении увеличились. Многие жалобы граждан остаются без ответа.
Например, Лилия Б. задаётся вопросом в комментариях под записью Радия Хабирова «ВКонтакте»: «Когда будет ходить нормально транспорт в Сипайлово из Черниковки?». По утрам, утверждает женщина, с остановки «ул. Свободы» невозможно сесть в автобус. Машины 209-го и 288-го маршрутов едут переполненные, не останавливаясь.
— Каждое утро на нервах, пропихнешься ты в автобус или нет, опоздаешь на работу или нет. — Лилия Б.
Солидарна с уфимкой Ильвина З. По её словам, 209 автобус по утрам выезжает с остановок «ВАЗ» и «АБЗ» набитый битком, из-за чего не останавливается на промежуточных остановках. Следующая маршрутка приезжает лишь через 30-40 минут. Для решения проблемы она предлагает либо уменьшить интервал движения, либо ввести альтернативный маршрут до Сипайлово. Однако мэрия живёт в своей реальности. В ней 209-й маршрут движется со средним интервалом в 15 минут, а увеличение интервалов связано лишь с форс-мажорами (болезнь водителей, технические неполадки и т. д.).
Тема транспортной связности Сипайлово с Черниковкой не отпускает уфимцев. Альбина С. тоже пожаловалась на функционирование маршрутов №288 и №209, но ей приходится каждое утро выезжать в Черниковку с остановки «ул. Маршала Жукова». К ней маршрутки подъезжают переполненными, из-за чего добираться приходится стоя. Но недавно произошёл вопиющий инцидент:
— 01.02.2024 г я ехала, как обычно, стоя на 288 маршруте, и нас на остановке Б. Бикбая остановил патруль ДПС за то, что стоячие места не соответствуют габаритам автобуса. Водителю выписали штраф, а нам пришлось выйти из автобуса. Это что происходит? — Альбина С.
Поразительным выглядит ответ начальника управления транспорта и связи уфимской администрации. Кирилл Никулин предложил сипайловчанам, желающим добраться до Черниковки, садиться на 75-й автобус, выходить на «Спортивной», пересаживаться на автобусы №51/51а, 69, 74. Интересно, задумывался ли Кирилл Никулин, во сколько придётся людям вставать, чтобы совершить такой крюк?
В Сипайлово сложно попасть и из Инорса. Валерия Ш. пожаловалась на стене Хабирова: «Из микрорайона Инорс невозможно уехать в сторону Сипайлово и Зеленой рощи». По её словам, автобус 110С с 17:30 до 19:00 не приезжает по расписанию, из-за чего люди вынуждены ждать по 2 часа.
Валерию Ш. поддержала Альбина Г., считающая «издевательством над народом» состояние 207-го маршрута. Женщина утверждает, что ранее не решалась жаловаться на проблемы с общественным транспортом, но в последнее время уехать из Инорса становится сложнее:
— Полгода порываюсь писать жалобу, но терпела. Терпела в морозы 37-градусные, когда стоишь на остановке по 20 минут, потому что автобусы проезжают мимо. Терпела, когда опаздывала на работу, потому что маршрут не дождешься, или он подъезжает битком набитый, и просто не влезть! Больше нет сил терпеть… - Альбина Г.
Для наглядности ситуации, Альбина Г. приводит примеры того, как в переполненных маршрутках люди падают в обморок из-за отсутствия циркуляции воздуха.
Кроме жителей Инорса, Черниковки и Сипайлово, на нестабильность общественного транспорта жалуются жители микрорайона «Яркий», «Серебряный ручей» (оба — Дёмский район), микрорайона «Белореченский», а также населённых пунктов Юматово, Новобулгаково, Суровка, Зубово.
По большей части городские власти связывают проблемы с тем, что маршруты обслуживаются частными перевозчиками и вышесказанными форс-мажорными обстоятельствами. Изменить ситуацию пытаются тем, что «рекомендуют руководителям автопредприятий приобретать автобусы большей вместимости».
Недавно жители Дёмы рассказали о вопиющем случае — переполненный автобус сломался в чистом поле, из-за чего пассажиров пришлось высаживать. Следующий автобус кое-как вместил пассажиров, но двери едва закрывались.