«Больше нет сил терпеть»: жители Уфы заполонили соцсети жалобами на транспорт

Солидарна с уфимкой Ильвина З. По её словам, 209 автобус по утрам выезжает с остановок «ВАЗ» и «АБЗ» набитый битком, из-за чего не останавливается на промежуточных остановках. Следующая маршрутка приезжает лишь через 30-40 минут. Для решения проблемы она предлагает либо уменьшить интервал движения, либо ввести альтернативный маршрут до Сипайлово. Однако мэрия живёт в своей реальности. В ней 209-й маршрут движется со средним интервалом в 15 минут, а увеличение интервалов связано лишь с форс-мажорами (болезнь водителей, технические неполадки и т. д.).