В РЭО сообщили о росте собираемости платежей за вывоз отходов до 95,5%

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
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Updated Сегодня, 19:28
Общая сумма счетов, которые за указанный период были выставлены физлицам и организациям, достигла 280,8 млрд руб., из которых 268,2 млрд руб. уже внесены.
Регоператоры по обращению с ТКО начали работать на территории Российской Федерации с 2019 года. Согласно данным, предоставленным гендиректором РЭО Денисом Буцаевым, в 2023 году показатель собираемости превысил все ранее достигнутые цифры. Рост показателя является свидетельством того, что система работает эффективно, а органы исполнительной власти на местах и региональные операторы осуществляют грамотный контроль и управление этим процессом, пишет newsnn.ru.
Первое место по уровню собираемости среди субъектов Федерации занял Уральский федеральный округ, где было собрано 98,1% платежей. Самая низкая собираемость в 86,8% отмечается в СКФО.
Однако, по словам замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, несмотря на самую низкую по стране собираемость, в Северо-Кавказском федеральном округе данный показатель вырос на 7,9%. Также положительную динамику собираемости платежей в сравнении с прошлым годом продемонстрировал Северо-Западный федеральный округ, где показатель увеличился на 8,1%, достигнув 96,4%.
«Уверен, что другие субъекты скоро также пополнят этот рейтинг», — заключил специалист.
Ряду крупных операторов в регионах удалось достичь уровня собираемости, превышающего 100%. Среди таких компаний: ГУП РК «Крымэкоресурсы» в Крыму, ООО «Гринта» в Татарстане, ООО «РК» в Красноярском крае, а также АО «Ситиматик» в Саратовской области и Республике Чувашия.
В соответствии с указом главы государства 14 января 2019 года в Российской Федерации была учреждена публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Ее главной задачей является формирование в РФ комплексной системы обращения с ТКО. В соответствии с положениями нацпроекта «Экология» такие меры требуются для уменьшения объема захораниваемых отходов с последующим снижением экологической нагрузки на население. Цель — к 2030 году сортировать 100% объема ТКО и наполовину снизить количество отходов, которые направляются на полигоны. Таких показателей невозможно достичь без построения экономики замкнутого цикла.