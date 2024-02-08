В РЭО сообщили о росте собираемости платежей за вывоз отходов до 95,5%

В соответствии с указом главы государства 14 января 2019 года в Российской Федерации была учреждена публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Ее главной задачей является формирование в РФ комплексной системы обращения с ТКО. В соответствии с положениями нацпроекта «Экология» такие меры требуются для уменьшения объема захораниваемых отходов с последующим снижением экологической нагрузки на население. Цель — к 2030 году сортировать 100% объема ТКО и наполовину снизить количество отходов, которые направляются на полигоны. Таких показателей невозможно достичь без построения экономики замкнутого цикла.